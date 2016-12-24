Игра по-крупному

В новогоднюю ночь состоится первое мероприятие "Сочи Казино и Курорт" Финальная неделя года всегда наполнена массой событий, создающих праздничную атмосферу. В главную ночь всегда хочется чего-то особенного, даже если встречаешь Новый год в семейном кругу. В Сочи нет недостатка в новогодних предложениях. Экстремалы, интеллектуалы, спортсмены и родители с детьми – всем в нашем гостеприимном городе найдется развлечение по духу. А главное, впервые в России можно провести новогоднюю ночь… в казино!

За пять дней до гранд-открытия свои двери гостям откроет первое казино игорной зоны "Красная Поляна" – "Сочи Казино и Курорт". Гостей казино 31 декабря ждет специальная новогодняя программа, которая продумана большой международной командой профессионалов и состоит из выступлений звезд, шоу-программы, праздничных блюд высокой кухни, призов и подарков для посетителей и, конечно же, грандиозного фейерверка!

Среди известных музыкантов, которые выступят на мероприятии, – Леонид Агутин, Анжелика Варум, Лолита Милявская и другие артисты. Праздничный меню-сет полностью придуман и воплощен одним из известнейших молодых бренд-шефов России Ильей Захаровым, который ранее шефствовал в московских Zodiak и Mushrooms, а также в других ресторанах холдинга White Rabbit Family.

– Главный принцип "Сочи Казино и Курорт" – высочайший уровень сервиса. Именно поэтому мы и наш партнер "Сочи Мариотт Красная Поляна" постарались совместить все необходимое для максимально комфортного отдыха в готовых новогодних предложениях, – рассказывает начальник отдела продаж и развития продуктов "Сочи Казино и Курорт" Татьяна Чуйкина. – Уже сейчас наши гости могут приобрести пакетные предложения на 3, 5 и 7 ночей. Они включают посещение казино в числе первых гостей, новогоднюю программу и блюда в ресторанах высокой кухни известного бренд-шефа, комфортабельный трансфер, размещение в номерах Deluxe, посещение SPA и много других несомненно приятных деталей, которые призваны сделать новогодний отдых безупречным и полным ярких эмоций.

Подробнее на вопросы о будущем первого российского казино в Красной Поляне ответила в интервью нашей газете руководитель службы по связям с общественностью "Сочи Казино и Курорт" Анастасия Попова. – Анастасия, поделитесь подробной информацией о компании-операторе: откуда, чем известна, кто в топ-менеджменте? Набран ли штат? Берут ли на работу сочинцев?

– ООО "Домейн" – это первая компания, которая получила разрешение вести деятельность на территории игорной зоны "Красная Поляна". Штат практически набран, но открытые вакансии есть. Они размещены на профессиональных сайтах для поиска работы (например, headhunter.ru). На сегодняшний день около трети штата – сочинцы, 10% – иностранные профессионалы, остальные работники компании – специалисты из разных регионов России.

В компании работают приглашенные профессионалы из разных стран мира, имеющие обширный опыт работы в развлекательной индустрии и туристическом бизнесе и, в частности, казино. К примеру, Стюарт МакЛафлин, генеральный менеджер казино, имеет более чем 30-летний опыт в индустрии казино.

– Какова структура игорной зоны в Сочи: про бары, отели и рестораны понятно, про казино непонятно вообще. Какое количество столов, игровых автоматов планируется? Одно казино или несколько?

– Важно разграничить игорную зону в целом и "Сочи Казино и Курорт". "Сочи Казино и Курорт" – это первый и пока единственный проект в игорной зоне. В этом казино будут расположены 569 автоматов и 70 игровых столов.

– Как идут продажи пакетных туров? Из каких регионов больше всего заявок? Есть ли заявки из-за рубежа?

– В связи с предстоящим открытием "Сочи Казино и Курорт", мы наблюдаем крайне высокий спрос и интерес к пакетным предложениям с проживанием в отеле "Сочи Мариотт Красная Поляна" и визитом в казино. На торжественный ужин продано 80% мест. В основном бронирования совершают жители Москвы.

– Как планируется наполнять, развивать игорную зону далее?

– Мы можем сейчас говорить о развитии "Сочи Казино и Курорт", что касается игорной зоны в целом, вопрос долгосрочного развития стоит адресовать администрации курорта. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]