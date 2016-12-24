Наша кухня

Студенты Сочинского торгово- технического техникума приняли участие в профессиональных конкурсах и, как всегда, продемонстрировали хорошие результаты Как говорят мастера производственного обучения и студенты "кулинарки", участие в конкурсах – это возможность научиться работать в сложных условиях. При оценке работы студентов эксперты учитывают все: "весовку" (соответствие готового блюда заданному весу), как готовит и обращается с продуктами будущий повар или кондитер, насколько рационально использует продукты и много ли остается отходов, подача блюда, чистота оформления и еще много других параметров. Баллы могут снять за мельчайший недочет, который не уйдет от глаз профессионального жюри.

Конец 2016 года выдался богатым на профессиональные конкурсы для студентов Сочинского торгово-технического техникума. В конкурсе кондитеров отборочного этапа чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) Сочи представили студентки Елена Маськова и Маргарита Сайкова. Для участия в полуфинале (победители которого в итоге отправятся на финальный этап в Краснодар) жюри отобрало 6 ребят. Студентки сочинской "кулинарки", к сожалению, не прошли, но они, безусловно, показали хороший результат.

– Маргарита – наш самородок, – рассказывает мастер производственного обучения техникума Тамара Матюшко. – Она сейчас учится на втором курсе и, несмотря на то, что в техникуме еще не приступали к учебному модулю "кондитерское мастерство" самостоятельно его осваивает. Маргарита настолько увлеченная ученица, что еще в школе начала готовить десерты, и у нее очень здорово получается.

НА СНИМКАХ: Владимир Ветушинский и Юрий Гончаров; Маргарита Сайкова.

На конкурсе будущие кондитеры должны были приготовить несколько десертов на тему "Тысяча и одна ночь" из мастики, торт Антреме, миниатюры (небольшие пирожные, печенье или десерты), шоколадные конфеты трех видов и к ним изделия из изомальта (кондитерский сахар). Ограниченное время, большой объем работы… Не все конкурсанты успели выполнить задания полностью, но Маргарита справилась и жюри отметило ее задумки и исполнение десертов.

У Маргариты Сайковой уже хороший опыт работы в сочинских ресторанах и кондитерских. Она с удовольствием принимает заказы и старается порадовать клиентов своими вкусными и оригинальными десертами.

– Это достаточно редко, когда приходит студент и сразу видно, что выбранная профессия – его призвание, – поясняет мастер производственного обучения Тамара Матюшко. – Процент таких учеников не высокий, но они есть. У Маргариты интерес к кондитерскому делу еще со школьной скамьи, когда всю информацию она получала с помощью книг, интернета. В процессе обучения в техникуме ее знания и талант оттачиваются и развиваются.

Свою перспективную студентку педагоги и руководство техникума уже начинает всерьез готовить к следующим конкурсам профессионального мастерства, для чего будет организовано ее участие в мастер-классах. Так что, с высокой вероятностью можно сказать, что через год Маргарита завоюет не одно призовое место на конкурсах.

В "кулинарке" есть свои таланты и среди будущих поваров. Например, Владимир Ветушинский вошел в десятку полуфиналистов чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) и в январе ему предстоит побороться за право принять участие в региональном финале в Краснодаре.

Среди 38 участников, съехавшихся в Анапу на соревнования, сочинец стал пятым. За четыре часа ребятам было необходимо выполнить два модуля: блюдо из рыбы и десерт Павловой, а также мясное блюдо и десерт из песочного теста.

– Конкурс был очень сложный, – признает мастер производственного обучения Виктория Севостьянова. – Соревновались не профессиональные повара, а студенты, но требования к ним предъявлялись очень высокие. Вова Ветушинский достаточно амбициозный ученик. Он принимал участие в пяти профессиональных конкурсах, демонстрируя хорошие результаты и в Краснодаре, и в Москве.

Каждое блюдо готовилось по три тарелки: для "слепого" жюри и экспертов. И если "слепое" жюри оценивало вкусовые качества, то профессиональное не только дегустировало, но и учитывало оформление блюда, а также чистоту подачи. И здесь сочинскому конкурсанту очень пригодились знания и навыки, которые он приобрел, стажируясь и работая в лучших ресторанах курорта. Владимир обучается кулинарному мастерству только третий год, а за его плечами уже опыт работы в таких известных заведениях, как рестораны "Синее море", "Moscow Street", ресторан отеля Hyatt Regency Sochi, а сейчас уже второй год совмещает учебу и работу в La Terrasse.

– Каждая смена работы приносит новые навыки, новые знания, идеи для подачи блюд, – делится своими наблюдениями Владимир. – Новый ресторан – это новая кухня: итальянская, европейская, средиземноморская. А конкурсы нужны для саморазвития. Вырабатывается выдержка, умение работать в экстремальных условиях, когда за тобой наблюдают эксперты и параллельно приходится отвечать на их вопросы.

Надо признать, условия для конкурсантов были достаточно жесткими. Заранее был объявлен только перечень продуктов. О том, какие блюда будет необходимо приготовить студенты узнали только во время конкурса. И здесь немаловажно было такое качество, как собранность: суметь сориентироваться, взять себя в руки и успеть выполнить все задания. Владимиру Ветушинскому пригодилось умение импровизировать, потому что два своих блюда он буквально придумал на ходу. Результат – пятый в десятке сильнейших!

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]