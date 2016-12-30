Праздник вдвойне

Проекту "Елки мэра в Зимнем театре", который успешно реализуется администрацией города совместно с благотворительной общественной организацией "Лига женщин "Мост добра", в этом году исполняется 7 лет. И каждый раз для детей подготавливают театрализованное представление у елки в фойе театра, спектакль и, конечно же, сладкий подарок.

В этом году организаторы смогли устроить праздник для еще большего количества ребят. Так, если в прошлом году состоялось три елки мэра, то в этом – уже шесть. Соответственно и в два раза больше детей смогли побывать на интересном, ярком и красочном празднике в Зимнем театре. Всего для одаренных ребят, детей с ограниченными возможностями здоровья, для тех, кто проживает в отдаленных сочинских селах, для детей из многодетных семей и тех, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию было подготовлено 5 тысяч подарков.

Поздравляя ребят с праздником, глава города Анатолий Пахомов отметил, что уходящий год был наполнен событиями, как хорошими, так и трагическими, которые произошли в конце декабря. Тем не менее, конец года – всегда повод подвести итоги.

– Нашим достижением является то, что в 2016 году все дети в возрасте от 3 до 7 лет получили возможность посещать детские сады, – подчеркнул Анатолий Пахомов. – В будущем году мы начинаем строительство новых школ и детских садов, чтобы еще больше сочинских детей смогли получать образование, заниматься творчеством и спортом в хороших условиях.

Елки мэра – не единственный благотворительный проект "Лиги женщин "Мост добра". В течение года проводятся благотворительные акции, аукционы, благодаря которым появляется возможность обеспечить детей из многодетных семей школьной формой. К слову, декорации и костюмы для новогоднего спектакля, который поставил детский театр "Золотая надежда", тоже были созданы с помощью "Лиги женщин".

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]