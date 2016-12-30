ЧЕМПИОНЫ РАСТУТ НА СЕЛЕ

Проходящий год стал для кикбоксеров Сочи на редкость удачным. Ребята участвовали во многих соревнованиях, а самыми запоминающимися стали первенство и чемпионат Краснодарского края по кикбоксингу, которое прошло в станице Мостовской и в котором участвовали более двухсот спортсменов.

За награды спорили пятеро сочинцев. Занимаются они в спортивном клубе, организованном при участии выдающихся спортсменов – братьев Тозлиян. Бескомпромиссные, красочные бои продолжались в течение трех дней. И все сочинские ребята вернулись домой с наградами. Чемпионом края стал Альберт Шалджян, продемонстрировавший не только виртуозную технику, но и завидную силу воли, без которой, как известно, высоких побед не бывает. Второе место заняли Михаил Игнатенко и Гурген Демерчян, третье – Эрик Варваштян и Роберт Татевосян. Эти перспективные спортсмены учатся в школе №29, тренируются под руководством заслуженного мастера спорта России Руслана Тозлияна.

Завоевав награды на краевом уровне, сочинские бойцы выступят теперь на чемпионате Южного федерального округа. Эти соревнования пройдут в Анапе в начале февраля. Удачи вам, ребята!

Владимир ШИРОКОВ,

отличник физической культуры и спорта России. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]