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Каникулы? На выставку!

Каникулы? На выставку!
Пятница, 30 Декабрь, 2016 - 07:03

В артмедиацентре "Родина" открылась персональная выставка художника Константина Канского "На пути в Аркадию". Уроженец Краснодара окончил художественное училище и сегодня его работы хранятся в частных коллекциях России, Германии, Израиля, США, Канады, Турции, Италии.
В своем творчестве художник воплощает романтическую мечту о прекрасной стране Аркадии, где люди живут по гармоничным законам и где возможны лишь любовные конфликты, а вместо войн – рыцарские турниры.
На выставке представлено 32 работы, многие из которых посвящены морской тематике. Обращается Канский и к натюрмортам, демонстрируя свободную декоративную живопись, в которой цвет и фактура играют главную роль.
Образы художника созданы по сценическим законам барочных сентиментальных опер, пантомимы, балета и итальянского театра с их ироничными импровизациями. В этом театре Константин Канский – драматург, режиссер, художник и немного музыкант в одном лице.

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