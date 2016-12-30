Каникулы? На выставку!

В артмедиацентре "Родина" открылась персональная выставка художника Константина Канского "На пути в Аркадию". Уроженец Краснодара окончил художественное училище и сегодня его работы хранятся в частных коллекциях России, Германии, Израиля, США, Канады, Турции, Италии.

В своем творчестве художник воплощает романтическую мечту о прекрасной стране Аркадии, где люди живут по гармоничным законам и где возможны лишь любовные конфликты, а вместо войн – рыцарские турниры.

На выставке представлено 32 работы, многие из которых посвящены морской тематике. Обращается Канский и к натюрмортам, демонстрируя свободную декоративную живопись, в которой цвет и фактура играют главную роль.

Образы художника созданы по сценическим законам барочных сентиментальных опер, пантомимы, балета и итальянского театра с их ироничными импровизациями. В этом театре Константин Канский – драматург, режиссер, художник и немного музыкант в одном лице. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]