Помогать по велению сердца

В Сочи подвели итоги ежегодного конкурса волонтеров, выбрав лучшие волонтерские ячейки вузов и средних специальных учебных заведений. Как отметил начальник управления молодежной политики Андрей Безроднов, на данный момент в Сочи насчитывается около 10 тысяч волонтеров, в число которых входят школьники, студенты, волонтеры "серебряного возраста". Кто-то в силу загруженности работает на различных мероприятиях не часто, а для кого-то волонтерство стало образом жизни и они оказывают помощь практически ежедневно.

По итогам конкурса лучшая волонтерская организация при высшем образовательном учреждении действует на базе Сочинского государственного университета. Среди ссузов самой активной и продуктивной признана работа Сочинского медицинского колледжа. Безусловно, наладить столь организованную работу студентов было бы невозможно без старших наставников.

– Мы хотим поблагодарить не только непосредственно самих волонтеров, но и, конечно, преподавательский состав, – сказал начальник управления молодежной политики администрации Сочи Андрей Безроднов. – Наряду со своими студентами они также принимают участие в работе, доводят информацию, которую мы им даем, то есть создается единое информационное поле.

Волонтерская ячейка медицинского колледжа носит название "Авиценна" и ее куратор, заместитель директора колледжа Анжела Гулуа, уверена: все ребята, решившие связать свою жизнь с медициной, становятся волонтерами:

– Все ссузы Сочи хорошо работают со студентами. Просто у нас есть еще некоторые дополнительные моменты, которых нет в других учебных заведениях. Например, мы помогаем Сочинскому дому ребенка и оказываем паллиативную помощь больным в больнице №5 в Дагомысе и в Онкологическом диспансере. Когда приходят студенты, мы говорим о том, что все, кто поступил в медицину, они уже волонтеры. У нас образ жизни такой – служение людям.

В предстоящем 2017 году сочинским волонтерам не раз выдастся возможность продемонстрировать свою любовь к родному городу и искреннее желание оказать помощь. Среди предстоящих крупных мероприятий: Инвестиционный форум, Гран-при "Формула-1", фестиваль команд КВН. Кроме того, Сочи впервые примет Всемирные военные игры, Кубок конфедераций и Фестиваль молодежи и студентов.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]