Записки на полях

От меня часто можно услышать фразу: "Я живу в раю". А как иначе? За окном даже зимой зелёная трава, яркие цветы, высокое голубое небо и солнечные зайчики в морских волнах. В предгорьях лес начинается сразу за околицей, и на дачах многих сочинцев еноты, лисы, краснокнижные зеленые дятлы – частые гости.

Когда Сочи готовился к Олимпиаде, больше всего горожан волновало, как бы не пошатнуть хрупкий экологический баланс, сложившийся в нашем заповедном краю, где 80 процентов земель – особо охраняемые природные территории. Но вот летом выпускают в заповедный лес первых леопардов, возвращая природе некогда отнятое у нее человеком. А пару недель назад в сети появилось видео, на котором семья кавказских бурых медведей переходит по снегу просеку под одной из канатных дорог.

Как только в Краснодарском крае установится холодная погода с устойчивыми минусовыми территориями, из подмерзающих плавней прилетят к нам погреться на несколько дней кудрявые пеликаны, также занесенные в Красную книгу. А чомгу и уток-лысух уже сейчас можно встретить в мелководной гавани морского порта.

Чудеса – вокруг нас. Нужно просто не мешать им случаться. С Новым годом!

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]