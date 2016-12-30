Траурное утро

На площади у Южного мола сочинского морского порта состоялся митинг в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154. Сотни сочинцев принесли цветы и зажженные свечи к импровизированному мемориалу на берегу моря.

Слезы, тихие речи, траурная музыка и тысячи букетов цветов – страна в одночасье потеряла 92 жизни. Среди погибших военные, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, знаменитый детский врач Елизавета Глинка.

– Последние дни уходящего года омрачила страшная трагедия. В крушении самолета Ту-154 у берегов Сочи погибли наши сограждане. Этот самолет летел в Сирию с миссией добра и помощи. Военнослужащие, журналисты, все те, кто были на борту, считали своим личным долгом помочь страдающей стране обрести мир, безопасность и свободу. Многие из этих людей были хорошо известны в нашем городе: например, артисты ансамбля Российской Армии имени Александрова принимали участие в культурной Олимпиаде, выступали на сочинском Фестивале армейской песни. Память о погибших навсегда останется в наших сердцах. Пусть в наступающем году Бог хранит нас и нашу страну от подобных катастроф, – сказал глава города Анатолий Пахомов.

Поисковые работы на месте крушения самолета проводятся уже более трех суток. К операции привлечено более 3,5 тысяч человек, 500 единиц техники. Специалисты подняли на поверхность основной бортовой самописец, который был доставлен в Москву для расшифровки. Также на данный момент обнаружено 15 тел погибших.

В связи с трагическим событием администрация города Сочи отменила новогоднее мероприятие на площади Флага в ночь с 31 декабря на 1 января 2017 года. Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]