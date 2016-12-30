Сочи-2016: цифры и факты

130 дополнительных мест создано за счет оптимизации помещений в 2016 году на базе существующих детских дошкольных учреждений. В поселке Лоо начато строительство детского сада на 210 мест. В настоящее время идет установка свай для возведения опорной стены. Получены положительные заключения экспертизы по проектам новых детсадов в Детляжке, Макопсе, Якорной Щели и Верхнем Лоо, а также по 10 пристройкам.

7923 малыша появилось в Сочи за 11 месяцев. В 2015 году на свет появилось 7777.

ОФИС ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ до конца года будет достроен в селе Прогресс. До конца года будут завершены строительно-монтажные работы нового сочинского перинатального центра. Открытие состоится в марте, после того, как специалисты установят и наладят высокотехнологичное медицинское оборудование, что тоже является очень трудоемким процессом.

250 врачей высшей категории, 62 кандидата и 5 докторов медицинских наук лечили сочинцев в 2016 году.

Более 210 тысяч человек (44 процента от общего числа, рост 3% по сравнению с 2015 годом) посещают спортивные секции, спортзалы и ведут повседневный здоровый образ жизни.

6,5 миллиона – количество туристов, отдохнувших в Сочи в 2016 году.

В прошлом летнем сезоне Сочи функционировало 180 пляжных территорий, как ведомственных, так и муниципальных. В 2016 году Сочи окончательно достиг европейского уровня оснащения пляжей – красивая пляжная мебель в едином стиле, квалифицированные медицинские, спасательные службы, круглосуточная охрана, прогулочные зоны, озеленение, велосипедные дорожки.

Уровень газификации населенных пунктов города Сочи приблизилось к 90%. В Адлерском районе из 7800 частных домовладений, к которым подведен новый газопровод, уже подключились 1050 абонентов. А 5600 получили техусловия. Этот показатель зависит от активности самих людей, которые должны заказать технические условия и проект.

В 2016 году были достигнут ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по пробам морской воды. За купальный сезон специалисты Роспортебнадзора сделали почти 2 тысячи проб, и все они находятся в норме.

1 795 человек из 603 жилых помещений в 59 аварийных домах переселяется согласно адресной программе в Сочи. По первым двум этапам расселён 31 аварийный дом. Третьим этапом в 2016 году переселяется 349 человек, проживающих в 12 аварийных домах.

46 земельных участков для многодетных предоставлены в поселке Кудепста в 2016 году. Всего с момента действия закона гражданам, имеющим трех и более детей в Сочи предоставлено 297 земельных участков.

Большая часть предоставленных сочинским многодетным семьям земель переведена из федеральной в муниципальную собственность. Этот опыт Сочи уникальный и не применялся больше ни в одном регионе РФ.

В 2016 году в Сочи выполнен ремонт дорог (полный и частичный) общей протяженностью 33,5 тысячи метров – площадь покрытия более 187-ми тысяч кв.м. Ремонт произведен на 32-х улицах во всех районах Большого Сочи.

35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность на курорте по состоянию на начало декабря 2016 года. Увеличение за 9 месяцев текущего года на 1100 субъектов по сравнению с полным 2015 годом. Этому способствует в том числе Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи". Субсидии предоставлены почти на 22 миллиона рублей.

В 2016 году на территории города Сочи высажено:

– 800000 штук сезонных цветов во всех районах города (обустроены 4 новых больших цветника в каждом районе); 2880 кустарников; 2860 деревьев, в том числе эвкалипты, ликвидамбары, туи, кипарисы, липы, кедры, пальмы. До конца года планируется высадить живые изгороди из 20 тысяч кустов протяженностью порядка 4 тысяч погонных метров.

Более 1500 сочинских предприятий вошли в мониторинг по неформальной занятости, на комиссии было вызвано около 800 хозяйствующих субъектов. Составлено протоколов со стороны трудовой инспекции Краснодарского края на сумму порядка 10 млн рублей. По итогам этой работы заключено около 13 тысяч трудовых договоров.

В 2016 году в Сочи состоялось более 200 международных и всероссийских событийных мероприятий. Среди них самые крупные: Международная Регата больших парусников, кинофестиваль "Кинотавр", Международный оперный фестиваль Галины Вишневской, фестиваль "Акваджаз" Игоря Бутмана, осенний фестиваль и зимний концерт Юрия Башмета, музыкальный фестиваль Дениса Мацуева, международный фестиваль "Бархатный шансон" (впервые за 13 лет состоялся в России), международный музыкальный конкурс "Новая волна", Международная премия в области циркового искусства "Мастер", Мировой континентальный кубок по пляжному волейболу, фестиваль "Молодой балет мира", фестиваль "Театральный Олимп", открытие летнего курортного сезона "Карнавал Лето-2016", "Всемирные хоровые игры", этап международной гонки "Формула -1", Международный благотворительный фестиваль "Ангелы Природы".

В 2016 году дружина казаков в Сочи увеличилась на 200 человек и составила порядка 1500 казаков.

С 1 декабря 2016 года в Сочи создана и работает дружина выходного дня, которая в выходные и праздники патрулирует улицы вместе с полицией, а также охраняет общественный порядок в вечернее время.

В 2016 году администрацией города подано в суд более 200 исковых заявлений о сносе самовольно возведенных объектов. По каждому из них судами приняты обеспечительные меры в виде ареста, запрета на ведение строительных работ, подключение объектов к коммуникациям. По 50 объектам на данный момент уже приняты решения об их сносе, которые вступили в законную силу. В целом количество объектов, в отношении которых в ходе проверок были выявлены нарушения земельного законодательства, сократилось в два раза, с 492-х в 2015 году до 240 в 2016 году.

440 тонн чая – рекордный урожай собран в этом году в Сочи. По сравнению с прошлым годом урожай увеличился на 120 тонн. В 2016 году реконструировано более 40 га чайных плантаций.

На площади более 5,7 тыс. кв. м в 2016 году разместились новые теплицы. Значительных успехов удалось добиться и в производстве рыбы. Так, до конца года этот показатель будет свыше 600 тонн форели, что превышает аналогичный показатель 2015 года на 27%. В этом году в Сочи работают 6 ярмарок-привозов для кубанских сельхозпроизводителей. Важным достижением 2016 года стал проект "Социальные ряды". С мая во всех районах курорта открыты 25 таких рядов на 144 посадочных места для сочинцев, выращивающих овощи и фрукты на своих участках. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]