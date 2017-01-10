ЗВЕЗДЫ ОТМЕТИЛИ РОЖДЕСТВО НА "РОЗЕ ХУТОР"

В Сочи прошел гала-концерт Фестиваля Григория Лепса

Фестиваль "Рождество на Розе Хутор" в третий раз собрал артистов и гостей на горнолыжном курорте. Пять дней на концертной площадке в горах Сочи для зрителей выступали звезды российской эстрады. В зале "Роза Холл" состоялись сольные концерты Егора Крида и Тимати, программа Григория Лепса и его друзей.

– Нынешний Фестиваль, пожалуй, оказался самым тяжелым в финансовом плане, – рассказал организатор Фестиваля Григорий Лепс. – Но нам помогают, и, могу сказать, что проводить Фестиваль – это приятные хлопоты. Я сам из Сочи. Поэтому довольно символично, что такое мероприятие именно здесь, на горнолыжном курорте, чтобы люди отдыхали, веселились, гуляли. Тут же такая красота: снег, горы, трассы, теперь вот и казино появилось.

В этот раз, по оценкам организаторов, фестиваль по своей зрелищности конкурирует с легендарной трансляцией российского "Евровидения-2009". Для технического обеспечения и оформления концертной площадки используются 22 поворотных видеоэкрана, разнообразные видео- и световые инсталляции. Для рождественского концерта на сцене был оборудован ледовый каток. Но главным, как заявляют сами артисты, остается теплая атмосфера мероприятия.

– Я здесь первый раз, все очень здорово, – поделилась впечатлениями певица Слава. – Очень нравится. Я просто очень люблю Сочи. Фестиваль очень добрый и позитивный во всех отношениях. Первый раз встречаю Рождество на работе. Считаю, это хороший опыт для меня.

В Рождество в рамках фестиваля по традиции прошел гала-концерт, главными участниками которого стали молодые артисты Продюсерского Центра Григория Лепса и знаменитые певцы. В этот вечер на сцене концертного зала выступили Шариф, Нико Неман, Алина Гросу, Николай Тимохин, Татьяна Ширко, Данил Буранов и Ромади, а также Ани Лорак, Полина Гагарина, Слава, Тимати, Интарс Бусулис, Лайма Вайкуле, Александр Панайотов, Анита Цой, Наташа Королева, Светлана Лобода, Нюша, Эмин, группы MBand и Soprano.

Многие артисты приехали в Сочи вместе со своими родными. Так, Наташа Королева появилась на рождественском концерте с 14-летним сыном Архипом, Ани Лорак – с мужем Муратом. Некоторые звезды, как выяснилось, только ожидают прибавления в семействе: к рождению второго ребенка готовится Полина Гагарина, интересное положение которой уже не скрывают концертные платья. На концерте выступил и сам Григорий Лепс. Вместе с Тимати они презентовали новую песню "Дай мне уйти". После выступлений за кулисами артисты с удовольствием раздавали автографы и фотографировались с самыми маленькими участниками вечера.

В завершающий день фестиваля, 8 января, на "Розе Хутор" прошел творческий вечер Константина Меладзе. В этот день на сцене выступили Валерий Меладзе, Вера Брежнева, группа "ВИА ГРА", Егор Крид, Альбина Джанабаева, Потап и Настя, Зара и Григорий Лепс.

В один из дней участники фестиваля навестили воспитанников сочинского детского интерната №2. Певцы и музыканты вручили ребятам подарки и большой торт в виде Деда Мороза, вместе с детьми звезды изготовили сувениры, раздали автографы и устроили фотосессию.

Ольга ЗАХАРОВА Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]