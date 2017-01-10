НА РИНГЕ В ВЕСЁЛОМ

В селе Весёлое Адлерского района Сочи, в недавно открывшемся бойцовском клубе известных спортсменов братьев Тозлиян прошло открытое первенство города по кикбоксингу. В соревнованиях участвовали представители всех четырех районов. На ринг вышли воспитанники клубов "Киликия Файтер" (Лазаревский район), "Легенда" (Центральный район), "Чёрные пояса", "Боевые искусства" (Хостинский район), "Скорпион", клуб братьев Тозлиян (Адлерский район).

Перед началом первенства соискателей наград приветствовали советник аппарата полномочного представителя Президента в Южном федеральном округе Григорий Шувалов, специалисты восточных единоборств, ветераны спорта.

Соревнования удались. Буквально каждый поединок носил упорный характер, где определить победителя было нелегко. За юных спортсменов болели не только их родители, но и многочисленные жители села Весёлое.

Сильнейшими, конечно, по праву стали наиболее подготовленные, волевые, как отметил главный судья соревнований и их основной организатор Руслан Тозлиян. На верхнюю ступень пьедестала почета взошли Дмитрий Диюков, Давид Меликян, Роберт Торосян, Максим Гончаровский, Роберт Татеосян, Валерий Закарян, Дамир Палей, Артур Кегян, Андрей Оганян, Михаил Игнатенко, Андрей Косьянов, Руслан Палазян.

Владимир ШИРОКОВ,отличник физической культуры и спорта России. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]