ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ

На первом в новом году планерном совещании глава города Анатолий Пахомов обозначил основные задачи на 2017 год. В планах городской администрации строительство новых детских садов и школ, а также ремонт дорог и зданий учреждений культуры и образования.

Началась планерка с подведения итогов работы в период новогодних праздников. Около 350 тысяч человек посетило курорт за 10 дней празднования Нового года и Рождества. Организацией праздников и работой коммунальных служб в этот период глава города остался доволен.

– Все прошло штатно, эффективно, благодаря опыту, который мы имеем. Правильно была организована логистика, хорошо сработала полиция и сотрудники ДПС, которые занимались вместе с нашими сотрудниками организацией дорожного движения. Вопросов никаких нет, отлично справились объекты размещения, выросло качество услуг, – отметил Анатолий Пахомов.

Как отметили эксперты, этот сезон показал, насколько эффективно удалось задействовать всю инфраструктуру, оставшуюся в наследие после Зимних игр. Олимпийские объекты дали импульс к развитию Сочи, как мирового круглогодичного курорта.

Однако, основной задачей на текущий год администрация города ставит создание благоприятных условий для жизни сочинцев.

– Сегодня главные вопросы связаны с качеством жизни людей. Важнее важного – это жилищные условия. Не наших проблем в городе нет. Все проблемы у дачника – наши проблемы, проблемы живущих в самострое жителей – тоже наши проблемы, – подчеркнул мэр.

Также приоритетным направлением является строительство детских садов и школ на курорте. Так, например, на улице Астраханской в Лоо продолжаются работы по возведению нового здания ДОУ на 210 мест. Детсад строится на краевые и муниципальные средства и в этом году будет сдан в эксплуатацию.

Новый учебный год в новой школе №88 начнут жители села Верхняя Беранда. Здание школы будет сдано в эксплуатацию в начале августа, а к 1 сентября откроет двери для учеников. Продолжается строительство школ в Совет-Квадже и Веселом. Определяется механизм возведения школы в микрорайоне Мамайка. Она будет состоять из трех корпусов и поэтапно включаться в краевые и федеральные программы.

Кроме того, дополнительные 200 мест появятся в художественной школе в Адлере. Здесь планируется сделать пристройку к зданию учебного заведения. Строительство данного корпуса было начато еще в советские годы, но так и не было завершено. Сейчас градостроительные и имущественные документы на него оформлены.

Помимо этого, в бюджет города заложены средства на восстановление спортзала в гимназии №6, а также плавательного бассейна в спортивной школе №2. Школы курорта получат 9 млн рублей на капитальный ремонт, который позволит увеличить количество мест.

На восстановление Виллы Вера в текущем году будет выделено 17 млн рублей. Также 19 млн рублей муниципальных и 29 млн рублей краевых средств на ремонт получит дом культуры в микрорайоне КСМ.

Порядка 580 млн рублей в 2017 году выделено на ремонт городских и межквартальных улиц. Эти средства, полученные с транспортного налога, возвращены городу из краевого бюджета.

Также, по поручению главы курорта в каждом селе Сочи должны появиться спортивные площадки. Как подчеркнул Анатолий Пахомов, особое внимание нужно уделять именно отдаленным районам города.

В течение года заработают очистные сооружения в Верхнем Лоо, где уже в ближайшее время начнется установка необходимого оборудования. Подготовлен и проект реконструкции очистных сооружений в Кудепсте. Сейчас решается вопрос о включении его в федеральную программу. Эти очистные позволят подключить к централизованной системе водоотведения абонентов нескольких микрорайонов.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]