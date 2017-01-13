Туризм: идём в гору!

На правительственном совещании накануне обсуждались приоритетные задачи социально-экономического развития России на 2017 год В минувшую среду Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства. Одним из основных вопросов повестки дня стало развитие внутреннего туризма. По приведенным данным, в 2015 году темпы роста составили 18 процентов, в 2016 году – предварительно 15 процентов.

–Высокий туристский сезон ещё не завершился, он у нас достаточно продолжительный. Причём для нас является очень важным, что очень хорошо загружена региональная туристская инфраструктура – в некоторых регионах на 80-100 процентов. Я могу привести в качестве примера курорты Сочи, Подмосковья, Москвы, – подчеркнул руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Горнолыжному отдыху в стране посвятили много времени. Олег Сафонов отметил, что особой популярностью у россиян пользуются лыжные курорты в горах Сочи. По словам главы ведомства, увеличение внутреннего въездного туризма имеет большой синергетический эффект, приводит к развитию 53 отраслей народного хозяйства, созданию рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса, повышению доходов во всех бюджетах, всех уровней. Глава Ростуризма подчеркнул, что за несколько последних лет доходы только от Сочи в бюджет Краснодарского края выросли в 3,5 раза.

– Это говорит о том, что мы в целом не зря развивали Сочи как круглогодичный курорт. Во всяком случае, в Сочи этот результат очевиден, – подчеркнул Президент РФ Владимир Путин.

Положительный эффект заметен и по статистике работы междунородного аэропорта Сочи. В среднем крупнейшие аэропорты страны за декаду новогодних каникул обслужили около четырех миллионов человек, что в среднем на 20 процентов больше прошлогоднего периода.

– Сильно прибавил Сочи, порядка 10 процентов, и Симферополь. Вообще и Сочи, и Симферополь в этом году перевалили за планку 5 миллионов 200 тысяч пассажиров и уже стали крупнейшими аэропортами страны после аэропортов Московского авиационного узла и Санкт-Петербурга, – подчеркнул руководитель Минтранса Максим Соколов. Тем временем…

Снег искрится, летает, не тает!

Зимние каникулы завершились, а высокий снежный сезон в горном кластере Сочи и не думает заканчиваться. На днях российские заповедники отметили вековой юбилей. К торжественной дате Кавказский государственный природный биосферный заповедник подготовил подарок для любителей природы и активного отдыха.

Сочинцы и гости нашего города до самой весны могут путешествовать по заповедным местам на… снегоходах. У зимнего маршрута по Кавказскому биосферному заповеднику есть три степени сложности. Выбор категории зависит от желания туриста, его физических возможностей и решения инструктора. Можно провести в заповеднике от одного до пяти часов. Протяженность самого длинного пути – почти 40 километров.

Во время поездки можно увидеть несколько природных объектов, например, олений питомник на Энгельмановой поляне. Насладиться видами можно с обзорной площадки горы Аишха. На маршруте предусмотрено несколько остановок, включая те, где можно попить чай и погреться в домиках. Специальной подготовки такие поездки не требуют. Прогулки на снегоходах по Кавказскому биосферному заповеднику будут доступны туристам несколько месяцев, вплоть до апреля.

В ближайшее же воскресенье в Сочи готовятся отметить Всемирный день снега. Необычный праздник, призванный вовлечь молодежь в активный образ жизни и повысить интерес к зимним видам спорта, появился несколько лет назад по инициативе Международной Федерации лыжных видов спорта (FIS). Но отмечать его ярко, весело и спортивно в Сочи уже стало традицией.

На горном курорте "Роза Хутор" ко Всемирному дню снега на высоте 1170 метров будет построена настоящая снежная крепость. Здесь же пройдут соревнования на точность бросания снежков, снежковая битва, а также игры, викторины, конкурсы, различные мастер-классы и многое другое.

У гостей, посетивших праздничные мероприятия на Всемирный день снега всей семьей, будет возможность посоревноваться друг с другом на скорость на лыжах или сноуборде в семейных соревнованиях. При этом все участники стартов должны быть одеты в забавные костюмы. Для детей от 6 до 12 лет будут организованы бесплатные занятия по катанию.

В этот же день, 15 января, на курорте "Горки Город" пройдет открытое первенство по горнолыжному спорту. Официальным организатором соревнований является Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Запланировано проведение детских соревнований по горным лыжам в дисциплинах слалом и слалом гигант.

Такие соревнования проходят на курорте "Горки Город" уже 4-й год. По мнению организаторов, регулярное проведение детского первенства направлено на развитие и популяризацию горнолыжного спорта в Краснодарском крае, привлечение детей и молодежи к занятиям спортом, определение уровня подготовки и формирование сборной команды края для участия во всероссийских соревнованиях.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]