КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

Торжественная и в то же время трогательная, задушевная встреча состоялась в администрации Сочи. Сюда были приглашены ветераны сочинского спорта, его опора и гордость.

Собравшихся приветствовали заместитель главы города Сергей Юрченко, директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян. Они поблагодарили ветеранов за большую, успешную профессиональную и общественную работу в минувшем году, пожелали им крепкого здоровья и новых успехов на благо развития физкультуры и спорта на олимпийском курорте.

Было отмечено, что зимняя Олимпиада-2014 дала необычайный толчок в повышении массовости физкультурного движения, пополнении детско-юношеских спортивных школ новыми учениками, лучшие из которых уже добиваются высоких результатов на соревнованиях различного ранга. Огромная роль в их воспитании принадлежит ветеранам спорта, подающим пример преданности любимому делу, колоссальной ответственности, необычайной силы духа.

Теплых слов удостоились Виктор Олейник – мастер волейбола, выступавший за лучшие команды Советского Союза, многие годы работающий в городском комитете, департаменте физкультуры и спорта; Геннадий Бобров – заслуженный работник физической культуры и спорта России, помогавший делать первые шаги в спорте олимпийскому чемпиону Дмитрию Ильиных; Пётр Вальков – замечательный легкоатлет, заслуженный тренер России; Александр Терлыга – легендарный многоборец, умелый хозяйственный руководитель; Рудольф Атамалян – выдающийся нападающий футбола советских времен, талантливый детский тренер; Ольга Миргородская – отличник народного просвещения, директор СДЮСШОР №1, одной из лучших школ олимпийского резерва в Краснодарском крае; Акоп Егиазарян – тренер по легкой атлетике, арбитр на московской Олимпиаде-1980; Владислав Силуянов – известный в прошлом гимнаст, умелый руководитель; Сергей Постников – мастер спорта СССР по плаванию, опытнейший наставник; Владимир Терещенко – вдумчивый, высококвалифицированный администратор; Игорь Виноградский – энтузиаст физкультурного движения, прекрасный организатор спортивных соревнований.

Участникам встречи вручены Почетные грамоты, памятные подарки.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]