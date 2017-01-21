“ЛАУРА” ДЛЯ ЮСТИНЫ

Двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик приехала на сборы в Сочи Накануне Кубка мира по лыжным гонкам в Корее на тренировочный сбор на курорте горно-туристического центра "Газпром" в Сочи приехала самая титулованная лыжница Польши – двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик. Трассы лыжно-биатлонного комплекса "Лаура" для нее знакомы: на зимних Олимпийских играх 2014 польская спортсменка выиграла золотую медаль в гонке на 10 км классическим стилем.

В сентябре 2016 года Юстина Ковальчик вернулась в Сочи на свой первый тренировочный сбор в условиях российского среднегорья. Результатами остались довольны и сама Юстина, и её тренер Александр Веретельный. Через год они приняли решение вернуться в горы Красной Поляны.

– Профиль трасс на лыжно-биатлонном комплексе "Лаура" потрясающий! – признается Юстина Ковальчик. – Я в восторге от тренировок здесь. Они проходят в среднегорье – это очень ценное условие для спортсмена-лыжника. Есть возможность тренироваться и в горах, и на базе лыжно-биатлонного комплекса. Нагрузки можно корректировать, поэтому тренировки получаются очень качественными. Кроме того, здесь восхитительные виды!

Живет польская горнолыжница в "Поляна 1389 Отель и Спа". Отель находится рядом с трассами "Лауры". Такая близость объектов весьма позитивно влияет на ход тренировок.

В этом году на курорте горно-туристического центра "Газпром" двукратная олимпийская чемпионка будет тренироваться с 17 по 30 января накануне серьезных соревнований – Кубка мира по лыжным гонкам. В Корее Юстина Ковальчик планирует выступить в дисциплине "классический стиль" и в командном спринте. После Кубка мира польская спортсменка снова вернется в Красную Поляну, чтобы продолжить тренировки. В следующем месяце Юстина Ковальчик выйдет на трассы лыжно-биатлонного комплекса "Лаура" с 6 по 14 февраля.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]