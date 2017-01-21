ИМ ЛЮБЫЕ ГОРЫ ПО ПЛЕЧУ!

Ски-альпинисты Вооруженных Сил России приехали на сборы в Сочи В Сочи стартовал учебно-тренировочный сбор команды Вооруженных Сил России по ски-альпинизму, которая примет участие в III зимних Всемирных военных играх. Костяк команды составляют трехкратные чемпионы России – рекордсмен мира по скорости восхождения на Эльбрус, абсолютный рекордсмен мира скоростного восхождения на пик Ленина Виталий Шкель и Екатерина Митяева, чемпион России и Вооруженных Сил РФ Евгений Марков (все – прапорщики ЦСКА).

Также в предварительный состав сборной вошла прапорщик Военного института физической культуры (ВИФК) города Санкт-Петербург Анастасия Шевцова. Еще два спортсмена выступят в качестве резервистов – это рядовой Воздушно-космических сил Светлана Березань (Камчатский край) и курсант ВИФКа Айдар Нургалиев. По регламенту, в состав каждой команды по ски-альпинизму, которая примет участие в III зимних Всемирных военных играх, войдут четыре спортсмена (два мужчины и две женщины).

Состязания пройдут в двух дисциплинах: индивидуальная и командная гонки. Стартовать военнослужащие-спортсмены будут на высоте 1600 метров и подниматься до вершины Роза Пик. Это верхняя точка хребта Аибга, ее высота 2320 метров. Финиш будет расположен в той же точке, что и старт соревнований. Перепад высот составит 750 метров. В индивидуальной гонке спортсменам необходимо совершить четыре подъема и спуска подряд, в командной гонке – пять.

По словам главного тренера команды ЦСКА и сборной Вооруженных Сил России по ски-альпинизму Андрея Романова, конкуренцию россиянам в первую очередь составят военные спортсмены из Европы.

– Основными соперниками нашей команды станут представители приальпийских стран. В Германии, Италии, Франции люди с трех лет стоят на горных лыжах, треть молодых людей увлекается ски-альпинизмом, – прокомментировал Андрей Романов.

По предварительной информации, в соревнованиях по ски-альпинизму на Всемирных военных играх в Сочи примут участие 30 сильнейших спортсменов из 8 стран: Германии, Испании, Италии, Ливана, Словении, Франции, Швеции и России.

Соревнования пройдут в Сочи в последнюю неделю февраля на объектах Горного и Прибрежного кластеров. Для участия во Всемирных военных играх в наш город приедут более тысячи спортсменов в погонах. В Сочи разыграют 44 комплекта медалей в личных и командных соревнованиях. Как уже сообщала наша газета, спортивная программа включает биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении и шорт-трек.

Накануне стало известно, что для зрителей вход на спортивные соревнования армейцев будет свободным. Такое решение принято на заседании расширенного оргкомитета, которое состоялось в минувший вторник в администрации Сочи под председательством заместителя главы города Сергея Юрченко и руководителя ЦСКА Михаила Барышева.

– До мероприятия по сути остается месяц. Мы вместе с организаторами выходим на финишную прямую в вопросах подготовки. В частности сегодня активно обсуждался вопрос обеспечения безопасности на всех объектах, где пройдут армейские соревнования. Определено, что более пятисот человек будут задействованы в проведении Игр как волонтеры, причем речь идет как о городских, так и о военных волонтерах. Сочи имеет огромный опыт проведения мероприятий самого высокого уровня, и я уверен, что Всемирные военные игры не станут исключением, а наоборот, сплотят армии и людей многих стран, – рассказал вице-мэр Сочи Сергей Юрченко.

Во все дни проведения соревнований на площади у ратуши на главной площади курорта "Роза Хутор" будут проходить бесплатные концерты, флэш-мобы, интерактивы со зрителями на тему развития спорта. В день открытия Игр на курорт прибудет огонь III зимних Всемирных военных игр, от которого именитые спортсмены ЦСКА зажгут специальную чашу у Большой ледовой арены.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]