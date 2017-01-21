ДЕРЖАТЬ МАРКУ!

В фокусе внимания муниципалитета на этой неделе много разных тем, но основным стал вопрос организации мелкорозничной торговли на курорте. Торговые точки – такое же лицо города, как пляжи, отели, рестораны, парки. Выглядеть они должны привлекательно и современно, радовать потребителей ассортиментом и качеством товара.

Не у всех предпринимателей, правда, получается придерживаться таких простых, на первый взгляд, требований. С обширным докладом по этому поводу выступил начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук. – В схему размещения нестационарных торговых объектов в этом году включены 942 места размещения, заключены 830 договоров на размещение. Размещены 47 новых нестационарных объектов торговли, – уточнил руководитель отрасли.

За несоблюдение договорных условий для передачи в суд готовятся материалы по 36 объектам. Уже подготовлено и передано в суды 151 заявление о сносе. С начала года демонтированы по решению суда 20 нестационарных торговых объектов. В исполнительном производстве находится 31 исполнительный лист.

– Демонтировано 127 самовольно установленных лотков, прилавков, палаток. Изъято 1,2 тонны обезличенной продукции, а также 680 единиц промышленных товаров без сопроводительной документации, – уточнил Андрей Никончук.

На зимних каникулах первый заместитель главы города Мугдин Чермит проинспектировал состояние торговых точек в Сочи. Были выявлены нарушения, касающиеся выносной торговли и незаконной рекламы. "Отличился" более остальных Адлерский район, где не ограничиваются витринами в своих магазинчиках, предпочитая выносить товар наружу, занимая тротуары и даже проезжую часть, что не только портит внешний вид территории, но и создает опасность для пешеходов и автомобилистов.

– В частности прямо у стен трансформаторной подстанции идет торговля овощами и фруктами, что недопустимо, – подытожил результаты инспекции первый вице-мэр на планерном совещании. – По остальным территориям замечания однотипные: у торговых объектов в обязательном порядке должны быть установлены урны, это позволит убрать с улиц жвачку и окурки.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов поручил главе района в кратчайшие сроки устранить все имеющиеся недочеты, в том числе навести порядок в выносной торговле.

Сочи продолжает подготовку к Кубку Конфедераций 2017 года и Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Департамент дизайна городской среды занят приведением города к единому архитектурному облику, по сути, продолжая работы, начатые еще во время подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года.

Утверждены маршруты гостеприимства в рамках подготовки к ЧМ-2018 и Кубку Конфедераций, в список вошли 73 улицы. Сейчас проект правил благоустройства проходит стадию согласования в Городском Собрании Сочи, – пояснила главный художник города Элина Баранская.

– В этом году у нас, кроме Кубка Конфедераций, пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Естественно, эти гости будут не только в Олимпийском парке и на тех объектах, куда их повезут, но и везде, где им захочется прогуляться. Городу предстоит в очередной раз представлять Россию. И мы должны в очередной раз доказать, что Россия – это красивая и культурная страна, – подчеркнул глава города Анатолий Пахомов.

До марта ТОСам предстоит потрудиться над приведением в порядок придомовых территорий. Главам районов и сельских округов поручено проследить за состоянием русел рек, при необходимости принять меры по их очистке: в горах выпало много снега, и весной пропускная способность рек не должна снизиться, чтобы половодье не причинило разрушения домовладениям и городской инфраструктуре.

Через десять дней должны быть созданы рабочие группы, руководить работами поручено Мугдину Чермиту. Как рассказал первый вице-мэр, в настоящее время идет укрепление службы спасения Сочи техникой. В безвозмездное управление ей передаются два трактора, автокран и самосвал. До 27 февраля будет составлен график очистки русел рек.

15 дней градоначальник дал соответствующим специалистам на подготовку конкурса по аренде пляжных территорий. Главному художнику Сочи Элине Баранской поручено разработать план размещения необходимого оборудования. Набережные к лету следует полностью освободить от незаконно установленных объектов.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]