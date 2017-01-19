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ДУМАЙ О ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ!

ДУМАЙ О ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ!
Четверг, 19 Январь, 2017 - 07:34

Врачи-педиатры Центра здоровья для детей, который является одним из подразделений Центра медпрофилактики, провели осмотр студентов второго курса Экономико-технологического колледжа Сочинского государственного университета.
– В ходе осмотра мы провели скрининговое обследование 250 студентов – это второкурсники до 18 лет, – рассказала руководитель Центра здоровья для детей, врач-педиатр Людмила Кузнецова. – Наблюдаем этих ребят с того момента, когда они только стали студентами. Приятно отметить, что многие борются с лишним весом, ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом.
Медицинские работники Центра у каждого студента определили вес и рост, измерили артериальное давление, провели экспресс-диагностику функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы с помощью программного комплекса "Кардиовизор", определили экспресс-методом содержание в крови глюкозы и холестерина. Также ребятам измерили уровень монооксида углерода в выдыхаемом воздухе на аппарате "Смокелайзер", который, кстати, безошибочно определяет курит ли человек, является ли пассивным курильщиком или не курит вообще.
После завершения обследования с каждым студентом врачи провели беседу о том, какого питания следует придерживаться, каким видам спорта в зависимости от индивидуальных особенностей стоит отдать предпочтение. Тех, у кого в процессе обследования были выявлены подозрения на какое-то заболевание, врачи направили к специалистам для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения.
Ольга КРУГЛОВА.

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