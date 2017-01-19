ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ "ЗЕЛЕНЫМ" ТЕХНОЛОГИЯМ

Новая региональная политика будет обсуждаться на российском инвестиционном форуме "Сочи-2017" Двухдневная деловая программа форума, намеченного на 27 и 28 февраля, включает в себя 27 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. В подготовке сессий активное участие принимают Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минэнерго России, Росмолодежь, Ростуризм, Открытое правительство, Российская академия наук, администрация Краснодарского края, "Деловая Россия", АО "Российский экспортный центр", Агентство стратегических инициатив, "Опора России" и другие организации.

Структура деловой программы Российского инвестиционного форума состоит из трех тематических блоков. В первом блоке будут представлены проекты по развитию региональной политики. Будет дана оценка результатам реализации приоритетных проектов, деятельности ТОР и инвестиционного климата в регионах. Планируется обсудить новые подходы и стимулирование региональной политики.

Во втором блоке участники форума представят проекты в бизнес сфере, обсудят существующие механизмы поддержки, улучшение деловой инфраструктуры, предложат меры по повышению деловой активности, рассмотрят возможности для роста бизнеса, наращивания экспорта, развития туризма и другие.

В третьем блоке планируется презентация и обсуждение проектов по созданию комфортной среды в регионах. В частности обсудят развитие образования, медицины, жилищной инфраструктуры и социальной сферы.

Основной темой для презентаций и обсуждений в рамках предстоящего инвестфорума станут "Новые проекты для роста", сообщает организатор мероприятия Фонд "Росконгресс". В течение двух дней работы форума участники смогут посетить выставку инвестиционных проектов. Ее основная задача – демонстрация реальных проектов, реализуемых или планируемых к реализации в регионах России, а также создание коммуникационной площадки для взаимодействия и развития деловых контактов представителей органов государственной власти и бизнес-сообщества.

Как стало известно на днях, особое место в презентации инвестиционного потенциала Краснодарского края займут проекты в различных секторах "зеленой экономики".

В настоящее время край формирует предложения на базе имущественных комплексов предприятий-банкротов и неиспользованных производственных мощностей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Также на полях форума состоится традиционная церемония вручения наград "Премии развития-2017", учрежденной Внешэкономбанком, которая является профессиональным поощрением за значительный вклад в социально-экономическое развитие России. В 2017 году конкурс проводится в шести номинациях: "Лучший инфраструктурный проект", "Лучший проект в отраслях промышленности", "Лучший проект по комплексному развитию территорий", "Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий", "Лучший проект в области экологии и зеленых технологий" и "Лучший экспортный проект".

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]