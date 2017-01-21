Азарт гуляет по причалу

Сезон ловли кефали в Сочи в разгаре Ловить кефаль на Черном море – любимое занятие жителей приморских городов, и курортный Сочи не исключение. Благо заниматься этим в наших краях можно практически круглогодично. Тем более что в акватории Черного моря кефали насчитывается пять видов. Наиболее распространены и многочисленны пиленгас и лобан. Среди прочих видов можно выудить остроноса, сингиля, рамада. Но в одном можно не сомневаться: рыба невероятно вкусная!

Свежий зимний ветер и легкий шторм рыбакам не помеха. Укутавшись в непромокаемые плащи с ног до головы, с раннего утра и до позднего вечера плечом к плечу с товарищами по увлечению они сидят вдоль бун и причалов морского порта, которые буквально ощетинены сотнями поплавочных удочек и спиннингов.

Вообще, старые рыболовы знают множество способов ловли кефали, но поплавочная удочка с длинным удилищем для этих целей оптимальна. Кефаль питается донными отложениями, но ранним утром и в вечерние часы плавает неглубоко, в метре-полутора. Причем на мелководье можно с равным успехом встретить как молодь, так и крупных особей. Как только день вступает в свои права, стая мигрирует на глубоководье, возвращаясь на отмели к вечеру.

Сотни сочинцев можно встретить в эти дни на глубоководном причале морского порта: молодежь и пенсионеры, мужчины и женщины, как завороженные, следят за поплавками на водной глади, в толще которой так много белого черноморского золота!

– Был у меня сосед – дядя Ваня, старый рыболов. Так он что делал? Поймает рыбу – и тут же ее солью пересыпает. Часа три с удочкой поваландается, и свежайшая закуска готова под вечернюю-то чарку! – делится с напарником сотрудник охраны порта, обходя территорию.

В детстве мы с братом так же пропадали на бунах с самодельными бамбуковыми удочками. Целый день на воздухе, среди единомышленников. Рыбалка увлекает, это азартное занятие. А с каким аппетитом проходили семейные ужины, ведь сложно придумать что-либо вкуснее свежевыловленной рыбы, пойманной своими руками!

Пару лет назад по работе сопровождала китайских туроператоров на прогулке в морском порту. Рыбаки так же ловили кефаль, и это занятие очень заинтересовало гостей из Поднебесной.

– Извините, можно посмотреть на улов? – спросил китаец средних лет у ближайшего к нему рыболова.

– Да пожалуйста! – и тот снял крышку с ведра, в котором били хвостом полтора десятка рыб граммов по триста.

– Великолепно! Там, где живу я, нельзя вот так прийти с удочкой в порт. А здесь такая вода чистая! Я же за триста километров от дома езжу рыбачить, – поделился со мной бизнесмен из Китая.

Это ли не главная оценка труду, вложенному в сбережение экосистемы Черного моря!

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]