ПОЗДРАВИЛИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Следственный отдел по городу Сочи отметил шестилетие со дня образования службы Церемония состоялась в новом служебном помещении на улице Парковой, 15, куда следственный отдел города переехал в начале года. С профессиональным праздником сотрудников поздравили глава города Анатолий Пахомов, председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, начальник управления внутренних дел по городу Сочи Василий Умнов, первый заместитель начальника управления ФСБ по Краснодарскому краю, начальник службы в Сочи Сергей Захарихин, первый заместитель прокурора города Сергей Журавлев, председатель Центрального районного суда Владимир Бахметьев.

За безупречную службу мэр Сочи Анатолий Пахомов вручил сотрудникам следственного отдела по городу Сочи почетные грамоты и благодарственные письма.

– Самая главная задача следователя – это установить справедливость и честность. В Сочи за шесть лет накоплен огромный опыт. Вам сразу пришлось трудиться в очень сложных условиях, когда началась подготовка и проведение Олимпийских игр. А затем город стал местом проведения многочисленных событийных мероприятий. Кроме того, количество туристов с каждым годом растет. И нам с вами предстоит очень много сделать, чтобы не только расследовать преступления, но и не допускать их, – сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

Следственный комитет России был образован 15 января 2011 года на основании Указа Президента РФ. И уже шесть лет действует как самостоятельный следственный орган страны. Только в 2016 году в сочинском отделе расследовали более 500 преступлений. Две трети из них – это тяжкие и особо тяжкие. В итоге производство более чем по 300 делам окончено, документы направлены в суд. Многие лица уже понесли заслуженное наказание. Свой профессиональный праздник сочинские следователи встретили на рабочих местах.

– Это каждодневная работа, которую мы выполняем своим немногочисленным коллективом – нас чуть менее 40 человек, из которых лишь половина – следователи. Объем значительный, и это постоянно заставляет нас быть в тонусе. Мы делаем свою работу, руководствуясь буквой закона и совестью, – подчеркнул заместитель руководителя следственного управления, руководитель следственного отдела по городу Сочи следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю полковник юстиции Владимир Терентьев.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]