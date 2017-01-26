Названы лауреаты

Вчера в Зале органной и камерной музыки состоялась церемония вручения Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова "За поддержку культурных инициатив" Идея учредить премию возникла у сына экс-градоначальника Евгения Бажанова в 2012 году, – в год 100-летия со дня рождения Петра Игнатьевича. Ее цель – поощрить тех современников, кто вносит значительный вклад в развитие культуры города.

Тогда же было определено, что премия будет присуждаться в пяти основных и одной специальной номинации, а награждение проходить ежегодно 25 января – в день рождения Петра Бажанова в Зале органной и камерной музыки.

Спустя год были награждены первые пять лауреатов премии, в 2014 году этот список пополнили еще шестеро горожан. В этом году премию также получили шесть выдающихся деятелей: в номинации "Государственный и муниципальный служащий" была отмечена начальник управления культуры администрации Сочи Лидия Кузьмина; в номинации "Представитель трудового коллектива Сочинского концертно-филармонического объединения" – Татьяна Остудина; среди представителей СМИ была отмечена известная сочинская телеведущая Алла Журавлева; в номинации "Представитель сферы бизнеса" победителем определен генеральный директор санаторно-курортного комплекса "Знание" Дмитрий Богданов; среди представителей общественной деятельности отмечена учредитель фестиваля "Театральный Олимп" Ольга Сенаторова. В специальной номинации, учрежденной сыном Петра Игнатьевича Евгением Бажановым, была отмечена журналист телекомпании "Эфкате" Людмила Ищенко.

– Каждый город индивидуален и характерен своими особенностями. Сочи известен своими архитектурными визитными карточками, прекрасен своей инфраструктурой, замечателен логистикой и великолепными климатическими условиями, – отметила заместитель главы Сочи Ирина Романец. – У нашего города много достоинств. Но каждый город особенно ценен своими людьми, которые живут в нем, своими традициями. И мы очень благодарны Евгению Бажанову за то, что он ввел эту замечательную традицию – награждать премией Петра Игнатьевича наших современников, то есть тех людей, кто вносит вклад в развитие культуры города.

Специально для вручения премии в Сочи из Москвы прибыл ректор Дипломатической академии МИД России, политолог, историк, публицист, дипломат, доктор исторических наук, профессор Евгений Бажанов. Поблагодарив сочинцев, поддержавших инициативу проведения подобной премии, Евгений Петрович отметил: всех нас объединяет любовь к культуре:

– Пример Сочи очень показателен, – подчеркнул Евгений Бажанов. – Это далеко не самый древний город. Известны города, которым 4-5 тысяч лет. Известны города, которые сделали себе имя на полезных ископаемых. Но Сочи достаточно молодой и вокруг него нет ни золота, ни серебра, ни нефти, ни газа. И природные условия не всегда были такими благоприятными, так как прежде пришлось осушить болота. Но сейчас Сочи называют третьей столицей, он стал известен во всем мире, и все те, кто получил премии за культурные инициативы – это люди, которые внесли колоссальный вклад в развитие города.

Добавим, что в рамках премии также состоялось торжественное возложение цветов к Мемориальной доске у дома на улице Роз, где в 1954-1975 годах жил Петр Игнатьевич, а также – на Мемориале в месте его захоронения.

Вечером в Зимнем театре состоялся бенефис лауреата премии Татьяны Остудиной, отметившей в этот день свое 70-летие.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]