Свой 95-й день рождения отпраздновал знаменитый сочинец, ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Ленинграда, Севастополя и Кавказа Семен Израилевич Гайсинский. Поздравить с юбилеем контр-адмирала в отставке гости собрались в зале Сочинского колледжа искусств. На торжественном празднике, организованном в честь юбиляра, присутствовали родные, друзья, коллеги и ветераны – все с подарками и цветами. Слова благодарности за мирное небо над головой и поздравления выразили также первые лица Сочи.

– Вы настоящий герой, который всегда будет славить наш народ, нашу страну. И, конечно, мы, сочинцы, имеем честь быть рядом с Вами, Вас приветствовать, обнимать и гордиться тем, что у нас есть такая возможность, – отметил глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Появилась у ветерана и новая награда – "Признание и почет сочинцев", которую под бурные овации ему вручил мэр Сочи.

Человек-глыба, человек-эпоха – так называют Семена Израилевича друзья. 19-летним курсантом высшего военно-морского училища он ушел на фронт и прошел всю войну. На груди ветерана 52 медали, заслуженные большим трудом, смелостью и отвагой. За время боевых действий Семен Израилевич несколько раз был ранен. Самое серьезное ранение получил во время авианалета на Новороссийск. Тогда истекающего кровью моряка посчитали убитым.

– Я потерял сознание, когда меня вытащили. Конечно, я был в мазуте и в крови, потому что было ранение черепа. Прибыли санитарные машины и меня сразу же, не задумываясь, поместили в морг, – вспоминает контр-адмирал.

Спасла его медсестра, которая, случайно зайдя в морг, услышала стон раненого бойца. С тех пор этот день ветеран считает своим вторым днем рождения. После госпиталя он стал артиллеристом-наводчиком, участвовал в обороне Ленинграда, Кавказа. Приезжал лечиться в Сочи, где, кстати, и познакомился с будущей женой.

За время его службы случалось и много интересных событий. Так, находясь в Ялте, Семен Израилевич вживую видел участников конференции антигитлеровской коалиции – Рузвельта и Черчилля. Воспоминаниями о годах войны ветеран сегодня делится с подрастающим поколением.

После победы в войне, Семен Гайсинский еще 15 лет отдал службе в военно-морском флоте, где и получил звание контр-адмирала. Через всю жизнь он пронес любовь к морю и поэтому, выйдя в отставку, вместе с женой перебрался в Сочи, где еще 30 лет проработал в городском хозяйстве, получил знак отличия за участие в строительстве курорта.

В свои 95 лет Семен Израилевич ведет здоровый образ жизни, часто гуляет и пишет стихи. О секрете своего долголетия отвечает, что нужно любить и не обманывать жизнь, тогда и она ответит тебе добром.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]