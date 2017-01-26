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ШКОЛЬНИКАМ О ЛЮБВИ К РОДИНЕ

ШКОЛЬНИКАМ О ЛЮБВИ К РОДИНЕ
Четверг, 26 Январь, 2017 - 17:31

В Сочи стартовал месячник военно-патриотического воспитания. Для детей подготовлен целый ряд тематических мероприятий, в ходе которых ребята узнают о связи поколений, познакомятся с историями жизни героев, защищавших Родину.

Одно из мероприятий прошло в гимназии №9, в здании которой в 1942 году располагался штаб 20-й горно-стрелковой дивизии. На стендах в школе – история военных лет, подвиги тех, кто отдавал жизнь за мир и благополучие нынешних поколений. О величии и доблести героев военных лет школьникам регулярно рассказывают люди, прошедшие испытания и лишения – ветераны боевых действий. Примечательно, что на базе гимназии возрождается учебная застава имени Николая Островского. А результатом работы пограничников со школьниками стала церемония посвящения учеников пятого класса в юные друзья пограничников.
В другой сочинской школе – гимназии №8 – в рамках месячника военно-патриотического воспитания говорили о важности изучения истории своей страны, долге и стремлении быть защитниками отечества. Речь шла и о развитии в Сочи юнармейского движения. Порядка 400 подростков уже приняты в ряды юнармии.
Как отметила заместитель главы города Ирина Романец, теме патриотизма сегодня в городе уделяется особое внимание, потому что это актуально и необходимо обществу, детям.
В актовом зале центра дополнительного образования "Хоста" состоялся торжественный парад. Это мероприятие успело стать традиционным и в нем участвуют объединения физкультурно-спортивной направленности – победители и призеры международных, всероссийских, межрегиональных соревнований и турниров. В этом году в параде принял участие старейший сочинский военно-спортивный клуб "Гренадер" имени Героя Советского Союза В.Д.Бубенина, представители танцевального спорта ,воспитанники объединений "Сантана", "Дольче вита", секций по тайскому боксу, айкидо и кикбоксингу.
В течение месяца в городе пройдет масса мероприятий, направленных на патриотическое воспитание юных сочинцев. Это и соревнования, и конкурсы военной песни, в том числе, будет объявлена подготовка к проведению акций ко Дню Победы.
Соб.инф.

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