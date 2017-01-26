ВСТРЕЧА С ОЛИМПИЙЦАМИ

Сильнейшие боксеры России завершают трехнедельный учебно-тренировочный сбор в Сочи. По словам тренеров, подготовка проходит успешно, в чем немалая заслуга гостеприимных хозяев. Есть уверенность в том, что к крупнейшим международным соревнованиям в Румынии, Германии, Венгрии, Болгарии, Белоруссии удастся подойти в оптимальной спортивной форме.

В один из дней, во время короткого отдыха, мастера ринга приехали на открытую тренировку юных сочинских спортсменов в новый зал бокса в микрорайоне Мамайка. Среди гостей были чемпион Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Евгений Тищенко, бронзовые призеры Олимпиады, чемпионы мира и Европы Виталий Дунайцев, Владимир Никитин, чемпионы Европы Василий Егоров, Пётр Хамуков.

Встреча прошла в очень теплой атмосфере. После тренировки воспитанников детско-юношеской школы олимпийского резерва, которую провели заслуженные тренеры России Ашот Миносян и Николай Подрезов, гости рассказали о своих победах, перипетиях отчаянной борьбы на крупнейших состязаниях, огромном труде, требующемся для достижения больших успехов. А также отметили, что Сочи стал опорной базой России при подготовке самых перспективных боксеров.

Президент Сочинской федерации бокса Илья Варов, директор СДЮСШОР по боксу Алик Амбарцумян поблагодарили гостей за встречу, интересную беседу, от имени всех пожелали ведущим боксерам страны дальнейших побед.

Нафхат ХАБИБУЛИН,

председатель судейской коллегии Сочи. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]