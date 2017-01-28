КОГДА БАРЬЕРЫ – НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

В данном случае барьеры не стали препятствием сочинским спортсменам, чтобы взойти на пьедестал почета.

Произошло это в Волгограде, на зимнем первенстве Южного федерального округа по легкой атлетике, собравшем наиболее талантливых молодых представителей "королевы спорта" из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.

В составе сборной команды Краснодарского края было двое сочинцев, специализирующихся в барьерном беге. Это Екатерина Офлиди и Кирилл Невдах, за плечами у которых уже немало представительных соревнований, достойных наград. И все же весьма успешное выступление Екатерины стало неожиданным для многих специалистов. В росте семнадцатилетняя сочинка уступала соперницам по финальному забегу (не случайно заслуженный тренер России Пётр Вальков уменьшительно-ласкательно называет ее Катрусей), однако в технике и сноровке превзошла остальных соискательниц наград. В результате юная последовательница легендарных Веры Комисовой и Татьяны Талышевой, Натальи Лебедевой и Татьяны Анисимовой, словно на крыльях промчавшись дистанцию, вспорхнула на верхнюю ступеньку пьедестала почета, показав результат 8,97 секунды. И приняла горячие поздравления от своих опытнейших тренеров – Владимира и Натальи Фроловых.

Кирилла Невдаха лишь мгновение отделило от такого же успеха в этом же виде программы. Всего три сотых секунды воспитанник Александра Малышева уступил своему главному сопернику и тёзке – Кириллу Аллахвердову из Карачаево-Черкессии. Время сочинца – 8,02 секунды – вывело его на второе место.

Теперь легкоатлеты олимпийского курорта вовсю готовятся к открытым городским соревнованиям, посвященным Дню защитника Отечества. Кроме наиболее перспективных сочинских спортсменов в возрасте от восьми до восемнадцати лет, на беговые дорожки и в сектора выйдут военнослужащие, которые охраняют южную границу России.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]