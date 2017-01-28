Дары виноградарей

Как наполнить торговые сети курорта продукцией кубанских виноделов, обсудили в администрации Сочи Заместитель главы города Олег Ясюк вчера встретился с представителями торговых сетей и оптовых баз. На повестке дня стоял острый вопрос, связанный с реализацией продукции кубанских производителей. Аграрии Краснодарского края производят зерновые, мясо-молочную продукцию, овощи и фрукты, спиртное. Тем не менее доля кубанских производителей в общепите и торговых сетях Сочи составляет всего 20 процентов.

– Сюда приезжают отдыхающие, мы все делаем, чтобы разрекламировать наши курорты, и за счет отдыхающих мы зарабатываем. Чтобы они получили удовольствие, мы прилагаем максимум усилий. Что нужно сделать, чтобы человек был счастлив? Создать настроение. Многие из вас теряют голову в погоне за прибылью, думая, что люди всегда будут приезжать. Не стоит расслабляться, – расставил акценты Олег Ясюк в начале совещания. – Мы видим, что бюджет города растет, благодаря этому мы строим детские сады и школы. Должен расти бюджет края, бюджет страны. Мы должны поддержать наших производителей. Наши вина – не порошковые, а натуральные, сделаны с любовью из винограда, который выращен в Краснодарском крае.

Действительно, 80 процентов винограда в России выращивается на Кубани. В Краснодарском крае множество производителей, но продукция большинства из них не доходит на прилавки крупных торговых сетей и склады оптово-закупочных баз. Да и доля кубанских винопроизводителей в торговом обороте составляет в среднем 25-30 процентов. А задача стоит довести долю местных региональных производителей в ассортименте магазинов до 50 процентов.

Увеличить ассортимент и продаваемость можно только за счет привлечения новых поставщиков, уверены руководители супермаркетов, магазинов и оптовики. В свою очередь они готовы выделить отдельные полки под продукцию местных производителей, научить продавцов ориентироваться в ассортименте.

Линейка должна быть разнообразной, в ней хотелось бы видеть вина всех ценовых категорий, но главный критерий отбора – качество. Торговые сети ждут коммерческих предложений заводов, открыты для диалога.

Муниципалитет готов организовать встречу рестораторов и представителей торговых сетей со специалистами заводов-производителей, которые бы рассказали о своей продукции. На совещании решено подготовить пакет предложений и вернуться к разговору через два месяца.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]