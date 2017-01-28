Ты помнишь, Ленинград...

В Сочи торжественно отметили День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Встречи главы города Анатолия Пахомова с блокадниками стали традиционными. В день снятия блокады с Ленинграда, 27 января, встреча, проведенная в Музее истории города-курорта Сочи, прошла особенно торжественно. Для гостей был подготовлен концерт, благодарственные письма и подарки.

871 день. Именно столько продолжалась самая страшная осада города за всю историю. Блокада Ленинграда – это почти 900 дней боли и страдания. Свидетелей тех страшных событий остается все меньше и меньше. Многие из них прошли через "дорогу жизни", потеряли родных и близких, попали в детские дома… Но их стойкость и жизнелюбие помогли справиться со всеми испытаниями.

– Это было тяжелое время – время Великой Отечественной войны, время блокады, – отметил глава Сочи Анатолий Пахомов, приветствуя собравшихся в музее. – Мировая история не знает подвига, равного защитникам и жителям блокадного Ленинграда. На вашу долю выпало испытать много лишений: голод, холод, болезни… Мы поздравляем вас с 73-й годовщиной освобождения Ленинграда. Спасибо вам за жизнелюбие, за то, что выжили!

Мэр Сочи также отметил, что ветеранов Великой Отечественной войны рядом с нами, к сожалению, остается все меньше. И вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня на себя должны взять дети войны, тем самым продолжив дело наших дедов и прадедов.

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К началу блокады в городе имелось достаточное количество продуктов и топлива. Однако 9 сентября 1941 года немецкая авиация нанесла удар по Бадаевским продуктовым складам – основная масса продовольствия была уничтожена. Единственным путем сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро. Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привел к сотням тысяч смертей среди жителей.

За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия – звание Город-герой. Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]