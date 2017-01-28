В предвкушении большого футбола

В Сочи под председательством главы региона Вениамина Кондратьева прошло заседание оргкомитета края по подготовке и проведению Кубка Конфедераций Участие в выездном заседании приняли вице-губернаторы, руководители профильных ведомств. Как отметил вице-губернатор Андрей Алексеенко, Краснодарский край единственный среди регионов, подготовил план управления автоперевозками в дни турнира.

"План разработан и утвержден с оргкомитетом края, согласован с необходимыми структурами, соответственно которому будут введены временные ограничения на отдельных участках дорог, выделены полосы для аккредитованного общественного транспорта, закрыты для движения улицы рядом со стадионом на время игр", – сообщил Алексеенко.

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что важно не только утвердить схему движения автомобилей, но и провести информационную работу среди жителей, чтобы не было многочасовых заторов, и чтобы туристы и болельщики не мешали друг другу.

"Жители города должны понимать эту схему. Они первыми должны ее "обкатать", а потом отдыхающие и болельщики. Схема должна быть жизнеспособной, быть не на бумаге, а реальной, исходя из того, что город будет так жить. Все должно работать как часы и штатно", – акцентировал глава региона.

К турниру в Сочи будет поставлено 60 новых автобусов. Они закупаются в лизинг за счет бюджета края. После окончания мероприятий Кубка Конфедераций и Чемпионата мира автобусы будут переданы в автопарк Краснодара.

Перед совещанием губернатор оценил подготовку стадиона "Фишт" к мировому турниру.

"Готовность 95 процентов, но оставшиеся пять важны – это коммуникации. Стадион должен функционировать бесперебойно, и если понадобится, для этого надо работать 24 часа в сутки. Тестовые соревнования через два месяца – за их проведение в срок каждый несет персональную ответственность", – отметил губернатор.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что необходимо соблюсти все технические регламенты и юридические формальности, провести категорирование стадиона, получить паспорт безопасности.

Также необходимо обеспечить готовность гостиничной инфраструктуры к приезду игроков, судей, туристов на Кубок Конфедераций. Принять меры по обеспечению банкоматами, обменными пунктами мест размещения команд-участниц, судей и гостей города. Эту задачу будут решать мэр Сочи и министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В зоне внимания должны быть вопросы организации торговли. Губернатор отметил, что на территории Олимпийского парка по маршруту следования болельщиков продукты кубанских производителей должны быть представлены как можно шире.

"На подступах к стадиону всех гостей Кубка Конфедераций и тестовых соревнований мы должны погрузить в кубанский колорит, максимально предложить местные продукты питания", – цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

1 марта начнется продажа билетов в сети интернет и в кассах Сочи на первый тестовый матч Россия-Бельгия, который пройдет 28 марта 2017 года. В этот же день на курорте будет работать инспекционная комиссия FIFA. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]