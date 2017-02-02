Такого снегопада давно не помнят здешние места

Высота снежного покрова в некоторых местах курорта достигала 28 сантиметров В минувшие дни наш субтропический Сочи испытал на себе все прелести настоящей русской зимы. Залповый снегопад накрыл Центральный и Хостинский районы пушистым покрывалом – красота неописуемая!

В социальных сетях тут же появились десятки фотоотчетов, а в них непривычные в новом обличье городские пейзажи, заснеженные пляжи и снеговики в кокетливых юбочках из листьев олеандра или с головным убором из пальмового листа. Как только снегопад утих, ребятишки высыпали из дворов и устроили катания на всем, что под руку попалось – полиэтилен, коврики из машины, пластиковые санки-ледянки. Благо рельеф позволяет устроить горку практически где угодно.

Как сообщили метеорологи, всего за сутки высота снежного покрова в Центральном районе города достигла 28 см. Это редкое явление, потому как обычно снега в прибрежной части Сочи за день выпадает не больше двух сантиметров, что подтверждают и метеорологические наблюдения. А тут еще снег оказался сухим, а не мокрым, как обычно. Поэтому, несмотря на запредельную толщину снежного покрова, зеленый наряд курорта практически не пострадал.

Снегопад не стал неожиданностью для муниципалитета. В режим повышенной готовности все коммунальные службы города были переведены еще за три дня до снегопада и вышли на расчистку дорог, не дожидаясь окончания осадков.

Уже вечером 30 января на расчистку дорог было выведено 189 единиц снегоуборочной техники: 59 машин работали на федеральных трассах, 99 – на краевых дорогах, остальная техника расчищала внутригородские улицы. Из них 10 машин работали в Хосте, 12 – в Центре и 9 – в Лазаревском районе. Также ночью на улицы вышли более 100 волонтеров, которые чистили тротуары, подходы к социальным объектам. Днем на улицах города уже более 1300 человек с лопатами и шестами чистили тротуары, стряхивали снег с деревьев и крыш.

– Было сделано все возможное, чтобы утром были расчищены гостевые маршруты, основные маршруты передвижения автобусов, подъезды к поликлиникам, школам, детским садам. Мы задействовали все доступные и все возможные средства, чтобы город жил комфортно, – подчеркнул первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит.

Техника, в том числе была переброшена из Адлерского района, который стихия не затронула. С утра наблюдались сбои в работе общественного транспорта. Из-за гололеда на гористых участках автобусы почти на 20 маршрутах просто не смогли подняться в микрорайоны.

Ход очистки города от снега проанализировали вчера на планерном совещании в администрации города.

– Все службы сработали хорошо, хорошо сработали главы районов. У всех есть контракты, по этим контрактам можно привлекать субподрядные организации, что в данном случае и было сделано. Была привлечена техника предприятий, организаций города, которые чистили определенные участки, – доложил на планерном совещании первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит.

Городским штабом по ЧС изначально были расставлены приоритеты. Основная задача – уже к утру обеспечить жизнедеятельность города. И эта работа, по словам главы города Анатолия Пахомова, выполнена на "отлично".

При этом территории общего пользования: тротуары, дворы, автобусные остановки, за которые несут ответственность подрядные организации, – с утра оказались непроходимыми для пешеходов. И на исправление ситуации были брошены дополнительные силы – всего на улицах Центрального и Хостинского районов в минувший вторник работали более 1300 волонтеров.

– Сначала наши сотрудники расчистили территории школ, больниц, а потом эти же люди пошли чистить тротуары, автобусные остановки. А где были подрядные организации? У них, оказалось, нет нужного инвентаря, нет людей. И они просто бессильны перед снегом, – подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов.

В настоящий момент в городе устраняются последствия снегопада – разбивается ледовая корка. Подрядные организации ждет серьезная проверка. А решить проблему уборки улиц в целом предлагается за счет создания муниципального предприятия "Чистый Сочи", которое будет иметь свою технику, своих работников. Предприятие сможет взять себе подрядные организации, но при этом будет нести ответственность за их работу. Подготовила Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]