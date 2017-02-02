Паспортизация

Центр, начавший работу в Сочи, разместился в Центральном районе, в одном из просторных помещений Моремола. В день открытия здесь собрались специалисты самой популярной и массовой игры, болельщики, представители средств массовой информации. С установленного в фойе большого телеэкрана поклонников кожаного мяча приветствовал из Москвы председатель оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Виталий Мутко, который поздравил всех с предстоящим грандиозным спортивным праздником, каким является предшествующий Мундиалю розыгрыш Кубка Конфедераций, выразил уверенность в том, что пройдет он на высоком уровне и принесет немало приятных минут ценителям футбола. Он заметил также, что на приобретение паспорта болельщика подано уже свыше ста тысяч заявок.

– Паспорт, который выдается при предъявлении билета на матч, можно получить или непосредственно в Центре, или по электронной почте, – сказал заместитель главы Сочи Сергей Юрченко. – Подобную технологию не применяла еще ни одна страна.

Главное предназначение паспорта – способствовать повышению безопасности на спортивных аренах и на подступах к ним. Только имея его, можно беспрепятственно посетить встречи розыгрыша Кубка Конфедераций и ЧМ-2018. Кроме того, он гарантирует комфортное передвижение между городами, дает право на бронирование железнодорожных билетов. Предъявив его, болельщик бесплатно доезжает до стадиона на общественном транспорте, включая электропоезд. Иностранным гражданам паспорт обеспечивает безвизовый проезд в Россию. Словом, все подчинено созданию любителям спорта максимально комфортных условий.

И выдача паспортов началась. Первым его получил преданнейший поклонник футбола Владимир Кулаков. Паспорт ему вручил спортивный посол Сочи Сергей Метревели – сын корифея футбола Славы Метревели, один из руководителей городской федерации футбола.

– Трудно передать переполняющие меня чувства, – произнес, широко улыбаясь, Владимир Кулаков. – Еще недавно только мечтал, что воочию смогу наслаждаться игрой лучших футболистов планеты. И вот скоро моя мечта осуществится! Большое спасибо всем, кто дарит нам этот спортивный праздник, который будет помниться всю жизнь. Как и мои соратники, надеюсь, что российские футболисты смогут продолжить славные традиции, заложенные их предшественниками в 1956-м, 1960-м, 1966-м годах. И вновь заставят восторженно говорить о себе футбольный мир.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]