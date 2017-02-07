Гений места

Первый городской фестиваль творчества, ландшафтного дизайна и флористики "Венчагов fest" состоялся в Сочи Жизнь не стоит на месте, все меняется. В том числе под влиянием времени и новых идей меняется Сочи. Горожанам небезразлично, как именно происходят эти изменения.

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося ландшафтного архитектора, лауреата Государственной премии сочинца Сергея Ильича Венчагова. К этому событию был приурочен первый городской фестиваль творчества, ландшафтного дизайна и флористики "Венчагов fest", который состоялся на минувшей неделе. К юбилею Мастера городская общественная организация "Союз архитекторов России" объявила открытый конкурс на благоустройство территории, прилегающей к уголку "Фитофантазия".

– Какой еще может быть подарок к девяностолетию Венчагова, как не благоустройство сквера имени Мастера? Это пешеходные спуски к морю, территория возле служебного входа в Зимний театр, обладающие очень важным значением, – рассказала Ольга Шебзухова, член правления сочинской общественной организации "Союз архитекторов России". На конкурс откликнулись 18 участников из восьми городов страны, часть из них дошла до финала. Объявлено народное голосование, мы с нетерпением ждем, пока жюри выберет лучший. Реализация проекта-победителя ожидается через полгода, 27 августа – в день рождения Сергея Ильича.

Фестиваль и конкурс не остались закрытыми для горожан. Цель организаторов – как можно больше сочинцев привлечь к переосмыслению территории города. От каждого из нас зависит, как выглядит наш Сочи. Важно понять, что не только профессионалы, но и любители, творческие люди могут приложить усилия для создания и преображения городской среды, а это самое главное, что есть в нашем городе.

– Сергей Венчагов очень просто работал с камнем, другими природными материалами. Я думаю, что конкурс поможет нам воплотить интересные творческие разработки, проанализировать их, увидеть, насколько проекты сопоставимы с благоустройством города. Интересная работа, творческий процесс, и включение наших сограждан в него послужит импульсом развития города-курорта, – уверена главный художник Сочи Элина Баранская.

Первый городской фестиваль творчества, ландшафтного дизайна и флористики "Венчагов fest" получился интересным, разнообразным и емким. Научная конференция прошла в Зале органной и камерной музыки. На ней профессионалы – соратники Венчагова и наши современники – обсуждали творческий стиль мастера, факторы ухода за растениями. Заседание жюри по выбору проекта реконструкции территории вокруг Зимнего театра и уголка "Фитофантазия" прошло в Доме архитектора на улице Воровского.

В воскресенье в Зимнем театре состоялось народное голосование. Победители определены в нескольких номинациях. Помимо этого, в фойе театра прошли мастер-классы для детей по флористике и корнепластике.

Анна МАРТЫНОВА. Мнение

Ольга Козинская,

доцент СГУ, председатель

Градостроительного

совета города Сочи:

– Зеленые уголки, созданные в Сочи Сергеем Венчаговым, запечатлили гений места города-курорта, который должен вдохновлять нас и дарить радость жителям и гостям. К сожалению, многие из них сохранить не удалось. Радостно, что общественная инициатива воспринимается представителями власти с позитивной стороны. Через систему грантовой поддержки предоставляется возможность реализации творческих проектов. Надеюсь, что и возможность реализации проекта реконструкции сквера имени Венчагова тоже найдется. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]