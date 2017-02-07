Социальные проекты – во главе угла

В Сочи состоялось заседание политсовета местного отделения "Единой России" В ходе заседания сочинского местного регионального отделения всероссийской партии "Единая Россия" были рассмотрены итоги работы 16-го партийного съезда, который прошел в конце января в Москве. В работе съезда приняли участие более трех тысяч человек. В составе делегации Краснодарского края из 25 человек принял участие и секретарь сочинского отделения "ЕР" мэр Сочи Анатолий Пахомов.

В первый день съезда в столице работали семь дискуссионных площадок, на которых подвели итоги реализации предвыборной программы партии и были определены приоритеты в наступившем году. Обсуждалось качество работы власти и народного контроля, поддержки предпринимателей, эффективность использования бюджетных средств, развитие науки, образования и культуры, а также проблемы охраны окружающей среды, доступности жилья и развития аграрной отрасли. Сочинские единороссы обсудили работу местного отделения партии в свете тех вопросов, которые поднимались на январском съезде "Единой России".

В работе заседания политсовета приняли участие депутаты фракции в Городском Собрании Сочи, члены местного политического совета и "Молодой Гвардии", сторонники партии и представители городских общественных организаций. Одна из задач сегодня, отметили на заседании, – обеспечить эффективную реализацию партийных проектов, усилить прямую и обратную связь с населением.

– Сочи – фактически единственный муниципалитет Краснодарского края, который имеет финансовую возможность участия в программах софинансирования. Уже сейчас утверждены программы и получены средства для реконструкции и строительства школы в Верхней Беранде, строительства пристройки в Веселом, а также будут решены вопросы строительства школ на Мамайке и в Совет-Квадже, детского садика в Лоо, – рассказал на заседании политсовета председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов. – Глава города Анатолий Паховом решает эти вопросы на уровне края, помогает в их решении депутат Государственной Думы Константин Затулин.

Город растет, развивается, и первоочередной задачей становится реализация социальных проектов, которые касаются здоровья, жизни нашего старшего поколения, молодежи. "Единая Россия" в 2017 году приступит к реализации нового партийного проекта "Здоровье – детям". Его цель – повышение качества медицинских услуг в школах и детских садах. Будет решаться вопрос возвращения медицинских кабинетов во все школы. Обсуждается вопрос подготовки школьных докторов.

В рамках программы "Земской доктор" более 20 тысяч врачей, работающих в сельской местности, будут обеспечены жильем. В Сочи за последние годы построены шесть новых больниц и поликлиник. Но идет разговор о доступности медицинской помощи первого звена – строительстве амбулаторий врача общей практики. В крае в этом году будут построены всего пять амбулаторий. Муниципальные власти сейчас добиваются, чтобы и наш город вошел в эту программу.

– Нашей партией взяты серьезные обязательства по решению социальных проблем горожан. Часть из них удалось решить при формировании бюджета на 2017 год, и в первую очередь это полноценная индексация пенсий, социальных выплат и пособий с учетом инфляции. 17 категорий граждан будут получать дополнительные финансовые средства из городского бюджета, – заявил Виктор Филонов.

На втором месте вопросы, затрагивающие комфортное проживание. Это состояние дорог, газопроводов, водопроводов. Продолжится и реализация в городе программы по переселению из аварийного жилья. Федеральная программа переселения завершается, но по поручению главы города Анатолия Пахомова будет работать уже муниципальная программа. На сегодняшний же день из ветхого жилья переселили почти 900 сочинцев. Продолжится ремонт дорог. В этом году на эти цели выделено 510 миллионов рублей.

Также в повестку политсовета были включены организационные вопросы о назначении координаторов округов и формировании персонального состава партийной комиссии.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]