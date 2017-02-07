Строй, отряд!

С лучшими представителями созданного на курорте штаба студенческих отрядов встретился глава города. Обсуждались вопросы развития движения Российских студенческих отрядов и возвращения им статусности, как в былые советские времена.

Данная молодежная общественная организация создана для студентов высших и средне-профессиональных учебных заведений. В ее рамках, в свободное от учёбы время, формируются временные трудовые коллективы для добровольной работы на различных промышленных и сельскохозяйственных объектах. Организация Российских студенческих отрядов является правопреемницей традиций Всесоюзных студенческих строительных отрядов существовавших в СССР на государственном уровне, нося массовый и всеохватывающий характер при ВЛКСМ.

Первые студенческие отряды в современной России начали появляться с 2003 года, но основной пик развития движения, в том числе в Сочи, пришелся на время олимпийской стройки, где студенты помогали в строительстве сочинских олимпийских объектов.

В настоящее время на курорте начало функционировать свое местное отделение, руководители которого были выбраны во время заседания Краснодарского регионального штаба. В состав сочинского штаба вошли не просто студенты, а самые перспективные и активные представители трудовых коллективов. Поспособствовало созданию штаба также самое активное участие студентов в ходе реконструкции стадиона "Фишт" к предстоящему Кубку Конфедераций.

– Поздравляю всех с возрождением этого патриотического движения. Сам с удовольствием вспоминаю свою комсомольскую юность и стройотрядовскую работу. Здорово, что в Сочи теперь есть свое отделение организации Российских студотрядов. Мы вас всячески будем поддерживать на своих мероприятиях, – подчеркнул Анатолий Пахомов.

В планах у сочинского студенческого трудового коллектива много работы. Так, например, на сегодняшний день на краевом уровне ведутся переговоры о привлечении ребят к строительству перинатального центра на улице Пластунская. Ну а пока у руководства штаба другая задача. Они планируют подготовить зрелищное мероприятие к 17 февраля, когда молодежная организация отмечает свой профессиональный праздник, утвержденный президентом в 2015 году.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]