ЕСТЬ, ЧЕМ УДИВИТЬ

С 17 по 26 февраля в Сочи пройдет юбилейный X Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета За 10 лет своего существования фестиваль Юрия Башмета стал главным зимним культурным событием курорта. Из года в год команда маэстро привозит в Сочи музыкантов с мировым именем, благодаря чему жители и гости курорта получают возможность посещать концерты классической и джазовой музыки, спектакли, балет, выставки, поэтические вечера. В этом году программа юбилейного форума вобрала в себя все то лучшее, что проходило в Сочи за 10 лет фестиваля.

Для зрителей подготовлены музыкальные и театральные вечера, а также балетный гала-концерт, концерты этнической, джазовой и рок-музыки. Среди участников – крупнейшие представители музыкального искусства: Вадим Репин (скрипка), Денис Мацуев (фортепиано), Олли Мустонен (фортепиано, Финляндия), Анна Аглатова (сопрано), десятикратный обладатель премии "Грэмми" Артуро Сандоваль (труба), Диана Арбенина и другие.

Сам маэстро Башмет примет участие в концертах фестиваля в качестве солиста и дирижера своих коллективов: лауреата премии "Грэмми", камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия".

Продолжая традиции прошлых фестивалей, особое внимание в программе форума уделено музыкально-литературным постановкам и спектаклям. В авторской версии маэстро Юрия Башмета перед публикой предстанут "Евгений Онегин" и "Фантастическая Кармен". А накануне открытия фестиваля в Зимнем театре можно будет увидеть чрезвычайно тонкий и трогательный спектакль по мотивам "Маленького принца" Антуана Экзюпери "Не покидай свою планету" в постановке режиссера Виктора Крамера, с Константином Хабенским в главной роли.

Темой балетного вечера станут "Мечты об опере". На сцене Зимнего театра выступят танцевальная компания из Италии imPerfect и солисты знаменитого парижского театра "Гранд Опера" Доротея Гилбер и Матье Ганио. Рок-программу представит вечер Дианы Арбениной и маэстро Башмета совместно с группой "Ночные снайперы" и оркестром "Новая Россия".

Каждый год на Зимний форум в Сочи приезжают представители этнического и джазового направления. В этот раз российская публика познакомится с представителями Китая – вместе с камерным ансамблем "Солисты Москвы" выступит Гонконгский оркестр китайских инструментов. Стоит особо отметить, что специально для этого вечера два знаменитых композитора из России и Китая – Александр Чайковский и Тан Дун, пишут произведения, которые будут исполнены на концерте двумя коллективами.

А на джазовом вечере свою программу, посвященную Диззи Гиллеспи, представит знаменитый трубач и композитор, 10-кратный обладатель премии "Грэмми" Артуро Сандоваль.

На гала-концерте закрытия помимо выступлений Вадима Репина, Дениса Мацуева и Анны Аглатовой прозвучат мировые премьеры сразу двух концертов для альта молодого российского композитора Кузьмы Бодрова и японского композитора Атушко Гондая, написанных специально по заказу фестиваля и посвященных Юрию Башмету.

Впервые в истории фестиваля часть концертов пройдет не только в Зимнем театре, но и в горах, в ставшем уже знаменитым курорте "Роза Хутор". Расширятся также образовательные проекты фестиваля. В рамках Юбилейного форума пройдут сразу три академии: Вторая молодежная музыкальная академия, Академия молодых композиторов под руководством профессора, художественного руководителя Московской филармонии Александра Чайковского и Академия молодых оперных певцов под управлением профессора, художественного руководителя Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрия Вдовина.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]