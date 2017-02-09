РОМАН С КАМНЕМ

В его руках даже самый крепкий камень становится мягким податливым пластилином, из которого, кажется, можно "вылепить" все что угодно. Удивительное превращение – не мистика. Нет в этом и никакого чуда, уверяет известный сочинский скульптор Марат Минасян. Секрет творчества мастера прост: материал, подаренный природой, нужно чувствовать сердцем, искусство, которому посвящаешь себя, – искренне любить, но главное – много трудиться. Его можно часто увидеть гуляющим. Поселок Лазаревское, где Марат Хачатурович живет уже более двадцати лет, он полюбил сразу. Неспешные прогулки – не от праздности, а повседневная необходимость, признается мастер: в своих наблюдениях он находит новые идеи для творчества, в общении с людьми черпает силы и вдохновение. Художнику свойственно подмечать то, что скрыто от глаз других, скульпторы же и вовсе видят мир в ином измерении – трехмерном. Интересные темы, увлекающие творческого человека, повсюду, неудивительно, что именно сочинский период жизни Минасяна стал наиболее плодотворным в его богатейшей биографии, и он продолжает много работать.

На карте жизни Марата Минасяна, отметившего недавно свое 80-летие, есть три знаковые точки: Кировакан, где родился, Ереван – здесь он получил художественное образование и состоялся как скульптор, а также Сочи, куда переехал в 1994 году. К тому времени Марат Хачатурович уже был прославленным, общепризнанным мастером в области монументальной, станковой и портретной скульптуры – член президиума Союза художников Армении, основатель и директор Кироваканской картинной галереи, победитель конкурсов имени Месропа Маштоца и Ованеса Абеляна, член Союза художников СССР. По его работам, хранящимся в музеях и частных коллекциях, можно смело изучать всемирную географию: Франция, Греция, Венгрия, Югославия, Польша, Латвия, Индия, Япония, Армения. Минасян широко востребован и сегодня, проводит много времени в мастерской. Будучи скромнейшим человеком, он предпочитает не распространяться о себе – в лучшем случае отделается общими фразами, в остальном же – интереснейший собеседник, каких – наперечет. На любимые темы – о живописи, скульптуре, истории и современном искусстве – может рассуждать долго – вопрос знает великолепно, о людях, окружающих его, и вовсе – способен рассказывать часами. Очень ценит время: не философствует, не углубляется в излишние детали – за него больше говорят талантливые, трудолюбивые руки, буквально творящие чудеса.

В Сочи Марат Минасян создал десятки ярких разноплановых работ, все нашли свое достойное место в разных уголках города, сразу полюбились жителям и гостям курорта. В числе тех, которыми гордится сам мастер, творения, посвященные героическому прошлому нашей страны. Их несколько: памятник воинам, погибшим в борьбе с фашизмом, установленный в Лазаревском парке культуры и отдыха, мемориал воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов, расположенный на Горке Героев в районном центре, и Герою Советского Союза Давиду Мисаковичу Языджану, подаренный школе села Каткова Щель, памятник жителям села Алексеевское, погибшим на фронтах Великой Отечественной. Яркой достопримечательностью поселка Лазаревское стала еще одна работа Марата Хачатуровича – комплекс скульптур, выполненных по эскизам известного художника-анималиста Ватагина у кинотеатра "Восход". Среди недавних, совсем новых произведений скульптора – бюсты Героя Советского Союза Алексея Петровича Малышева и командира 32 авиаполка, знаменитого военного летчика Наума Захаровича Павлова, погибшего в небе над Черноморским побережьем, а также символичная скульптура двух бодающихся быков, украсившая площадь у здания районного суда.

При всем многообразии творчества художника Минасяна история – тема для него особенно дорогая и близкая. Ностальгия по родине, неутихающая боль трагедии, пережитой предками, древние культурные и духовные традиции армянского народа – он ощущает и осознает ткань времени глубоко, масштабно, образно. Марат Хачатурович – создатель более сотни каменных хачкаров – памятных крестов с орнаментами и священными писаниями, являющихся предметом особого поклонения для каждого армянина. Он принимал активное участие в оформлении Центра армянской культуры Лазаревского Центра национальных культур, является автором мемориальной доски, посвященной основателю и многолетнему руководителю ЦНК Крикору Мазлумяну и других работ.

Главное, признается мастер, он нашел в Сочи множество единомышленников и друзей. В день юбилея поздравить прославленного скульптора приехали десятки людей: представители администрации района, депутаты Городского Собрания, общественники Союза армян России и Благотворительного фонда воинов-интернационалистов Лазаревского района, коллеги из Центра национальных культур и Лазаревского этнографического отдела Музея города-курорта Сочи, делегация "Адыгэ Хасэ" причерноморских шапсугов. Было много цветов, музыки, песен, танцев, подарков, наград, поздравительных телеграмм и приятных сюрпризов. Сам юбиляр, в свои восемьдесят, все также бодр, полон планов и новых проектов. Он искренне любит жизнь, людей, искусство, неутомимо трудится, а это, как известно, важнейший залог творческого долголетия.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]