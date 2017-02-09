ЗОЛОТЫЕ НАШИ

Богатую коллекцию наград – три десятка медалей разного достоинства – привезли домой с выездных соревнований юные спортсмены Лазаревского района На этот раз копилку достижений сочинского спорта пополнили представители борьбы дзюдо и рукопашного боя. Юные воспитанники лазаревских спортшкол и клубов выступили уверенно, мощно, подтвердив свой высокий уровень подготовки и мастерства.

В городе Абинске, где прошел традиционный краевой турнир по рукопашному бою "Золотые перчатки", команда клуба "Боец" под руководством опытного тренера Анзора Кашарокова завоевала восемь медалей, три из них золотые. Лучшими в своих весовых категориях стали Андрей Коровин, Александр Серов и Александр Коробчук.

На первенстве Краснодарского края по дзюдо среди юношей 2003-2004 годов рождения, который принимал город Армавир, отличился ученик известных специалистов Лазаревской СДЮШОР №4 Бислана Хатхе и Евгения Нагимова Иван Папазян. Несмотря на серьезную конкуренцию в своей весовой категории до 73 кг юный борец уверенно вошел в тройку лидеров престижного турнира.

Еще одну медаль, на этот раз – "золотую" – добыл для Сочи на открытом республиканском турнире по дзюдо среди юношей 2000-2002 годов рождения, посвященном памяти президента Федерации дзюдо Республики Адыгея Б.Н.Войкова, – он состоялся в станице Гиагинской Республики Адыгея – воспитанник тренеров Бислана Хатхе и Мадина Хаджокова Арэн Асилбекян. Специальным призом – "За волю к победе" – был отмечен еще один борец СДЮШОР №4 Валерий Асцатрян. В торжественной церемонии награждения победителей и призеров соревнований принимал участие знаменитый дзюдоист, чемпион Олимпиады 2012 года в Лондоне Арсен Галстян.

Особенно удачным и урожайным на медали для наших юных спортсменов стало первенство Краснодарского края по рукопашному бою, прошедшее в Абинске. Команда города Сочи, составленная из воспитанников спортивных клубов "Гладиатор", "Боец", "Патриот" и "Гренадер", завоевала в общей сложности два десятка наград и стала лучшей на турнире. Победителями соревнований в своих весовых категориях стали Махач Фарзалиев, Дмитрий Пушенков, Сергей Арзуманянц, Александр Серов, Георгий Хурцидзе и Альберт Меликсетян.

Федерация города Сочи по рукопашному бою выразила благодарность тренерам-преподавателям С.Касьянову, А.Кашарокову, С. Крицкому, В. Хазарджяну и А.Ханджяну за хорошую подготовку спортсменов, а так же за 1-е место в командном зачете на первенстве Краснодарского края. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]