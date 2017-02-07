ЮНИОРЫ ШТУРМУЮТ ЕВРОПУ

Первое в истории настольного тенниса первенство Европы среди юниоров в возрасте до 22 лет завершилось в Сочи. Соревнования прошли при поддержке Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Свыше ста юношей и девушек из трех десятков стран штурмовали континентальные высоты в огромном зале комплекса "Юг Спорт" – крупнейшем центре спортивной подготовки на Юге России. Медали разыгрывались в одиночном и парном разрядах.

Среди шестнадцати соискательниц наград в одиночном разряде была россиянка Мария Тайлакова. Первой соперницей для нее жребий выбрал Алину Никичанка из Белоруссии. Поединок, длящийся до четырех выигранных партий одной из юниорок, в целом прошел при ощутимом превосходстве Марии, действовавшей собранно, в меру рискованно, но в то же время осторожно и стараясь избегать технических ошибок. Однако после трех проигранных сетов у Алины как бы открылось второе дыхание. Она успокоилась и дала настоящий бой россиянке. И та вынуждена была уступить с редким, о многом говорящем результатом, – 14:16. В прочем, после короткого тайм-аута все вернулось на круги своя. Четвертая партия осталась за Марией, и она вышла в четвертьфинал.

Здесь россиянку поджидала Наталия Байор из Польши. В этой встрече Мария проявила недюжинный характер, завидное самообладание и столь же примерное хладнокровие. После подавляющего (11:4) преимущества в первом сете последовали две неудачи подряд, а позже еще одна, в пятой партии. Именно в ней, которую россиянка уступила в упорнейшей (10:12) борьбе, Наталия, похоже, израсходовала весь запас физических и моральных сил. Так что в концовке встречи, особенно в решающие моменты, выглядела не так уверенно, как на старте. Мария же сражалась, буквально сцепив зубы. Была необычайно цепкой в защите и уверенной в себе, изобретательной и снайперски точной в нападении. К тому же ее, преемницу незабвенных Зои Рудновой и Светланы Гринберг, горячо поддерживали аплодисментами темпераментные болельщики, и две заключительные партии остались за нашей соотечественницей. А общий счет 4:3 в ее пользу.

Волевая победа означала, что россиянка не только пробилась в полуфинал, но и обеспечила себе бронзовую медаль. Теперь, в одной второй финала, ее ожидала дуэль с Шанталь Мантц из Германии, которой пробиться в призеры удалось со столь же великим трудом, одолев (4:3) в четвертьфинале Здену Блашкову из Чехии. Претендентки на выход в финал были достойны друг друга. Первые два сета вообще проходили на равных. Соперницы действовали насколько решительно, настолько и осмотрительно. И все же в концовке чуть точнее оказывалась немка, и вот уже 14:12, 11:9 в ее пользу, а затем и 11:6, 11:8. Но есть, есть у весьма перспективной Марии призовое место на европейском уровне! И этим нельзя не гордиться.

С медалью бронзового отлива завершила европейское первенство и россиянка Екатерина Гусева. В парном разряде она выступала с уже упоминавшейся Зденой Блашковой – и сразу весьма значительный успех. Вообще для несведущего может показаться странным, но пары, состоявшие на этих соревнованиях из представителей разных государств, в большинстве своем демонстрировали отточенное взаимодействие, основанное на безупречном взаимопонимании, и добились достойных результатов. Так, например, проявили себя датчанин Андерс Линд и словак Александр Валуш, шагнувшие на пьедестал почета. Так выглядели и Здена с Екатериной. А наиболее упорным, сложным для них поединком оказался четвертьфинальный, опять же с представительницами разных стран – Каролиной Мишек из Австрии и эстонкой Аири Авамери. А самыми захватывающими в этом поединке получились вторая и третья партии, когда чаша весов качалась то в одну, то в другую сторону. Второй сет Екатерина с партнершей проиграли (7:11), в третьем титаническими усилиями взяли верх (13:11). Зато в начале и в конце единоборства их превосходство сомнений не вызывало (11:8, 11:5). В итоге – 3:1.

Отчаянно сражались за выход в одну вторую финала также выступавшие в парном разряде россияне Саади Исмаилов и Константин Чернов. Однако в четвертьфинале они вынуждены были уступить шведам Антону Коллбергу и Симону Берглунду, хотя в первых двух партиях были сильнее (11:5, 11:9).

Торжественной и красочной получилась церемония закрытия соревнований. Члены организационного комитета отметили, что первенство стало знаковым не только для российского, но и для европейского настольного тенниса в целом. Россия продолжает традицию проведения крупнейших международных соревнований по настольному теннису, предыдущим был чемпионат Европы в Екатеринбурге. В Сочи молодые спортсмены получили прекрасную возможность проверить свои силы в бескомпромиссной борьбе и приобрести серьезный соревновательный опыт, выступая в замечательных условиях.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]