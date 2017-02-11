Проснулся, убери свою планету

Заседание комитета Городского Собрания Сочи по санаторно-курортному делу и экологии состоялось в минувший четверг в городской администрации. На нем присутствовали глава города Анатолий Пахомов, его заместитель Олег Ясюк, члены профильного комитета ГСС, начальники отраслевых управлений администрации курорта, руководители районных администраций, экологическая общественность, представители СГУ, Торгово-промышленной палаты, Роспотребнадзора. Все вместе обсудили план городских мероприятий, посвященных Году экологии в РФ.

В преддверии Игр-2014 в Сочи было сделано многое, в том числе в области решения экологических проблем. Тем не менее принятых тогда мер сейчас недостаточно. Мэр Сочи Анатолий Пахомов всегда уделяет много времени работе Городского экологического совета, поэтому в курсе всех тех вопросов, о которых горожане говорят и в Год экологии, которым объявлен 2017-й в Российской Федерации, и в своей ежедневной деятельности. Главнее задачи, чем экология, а значит – здоровье, нет ничего. Такова политика муниципалитета.

– Можно, конечно, сказать, что вопросы экологии в Сочи решены, и все у нас замечательно, но это будет нечестно, – подчеркнул Анатолий Пахомов. – Еще очень много задач предстоит решить, и прежде всего это вопросы, связанные с водоотведением, с водоснабжением.

Вопросом водоотведения городские власти озадачились, как только завершилась реконструкция канализационных сетей, были реконструированы и построены очистные сооружения. Теперь, когда возможность подключиться к магистральным канализационным сетям есть у большинства горожан, за сброс неочищенных стоков на грунт и в водоемы нарушителей отрезают от сетей водоотведения. Кроме того, им приходится платить достаточно высокие штрафы. Работа дает свои плоды.

– В бюджет города заложено (и это будет утверждено на февральской сессии Городского собрания) 10 миллионов рублей на монтаж очистных сооружений в Лоо и Вардане, – рассказал мэр Сочи.

Кроме того, надо решать вопрос реконструкции Кудепстинских очистных сооружений. А главное – разобраться с утилизацией бытовых отходов на территории курорта, а точнее, их переработки. Схема "ноль отходов", действующая в Сочи сейчас, довольно сложна и строга. Все чаще на контейнерных площадках возле жилых домов скапливается строительный мусор в нарушение градостроительных и экологических норм.

– К сожалению, это вопрос экологической культуры, который нельзя решить административным путем, – заявил Анатолий Пахомов. – Я бы хотел, чтобы экологи, специалисты-общественники, опираясь на мнение горожан, продолжали помогать нам в том числе в корректировке Генерального плана Сочи.

Правительство РФ предусмотрело госпрограмму строительства пяти мусороперерабатывающих заводов. Муниципальным властям вместе с депутатом Государственной Думы от нашего города Константином Затулиным удалось найти поддержку в Ростехе и в Министерстве природных ресурсов РФ в этом вопросе. Как и корректировка Генплана, строительство мусороперерабатывающего завода в Сочи – задачи глобальные. И каждая из них должна проходить экспертизу у горожан. В ближайшее время рабочая группа экологов займется этой работой.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]