Право на труд: прозрачность во всём

Очередное заседание комиссии по неформальной занятости состоялось в Сочи В администрации Сочи в минувший четверг состоялось тридцать четвертое заседание межведомственной комиссии при главе города по снижению неформальной занятости. Этот вопрос по-прежнему остро стоит на повестке дня.

– Борьба с неформальной занятостью имеет чрезвычайную социальную значимость сразу с двух позиций, – уверена заместитель главы города Ирина Романец. – Во-первых, у работающих граждан должен быть социальный пакет. Современная государственная политика непримирима в части соблюдения трудового законодательства всеми работодателями. Во-вторых, теневая экономика наносит большой урон бюджету.

Поэтому глава города уделяет этому вопросу особое внимание. По итогам прошлого года очевидно, что идет увеличение собираемости НДФЛ. В 2016 году работодатели оформили около 17 тысяч трудовых договоров в результате работы межведомственной комиссии.

Специалисты мониторинговых групп работают еженедельно во всех отраслях экономики курорта. По числу приглашенных на заседание МВК становится понятна эффективность такой работы: каждый четверг в зале все меньше нарушителей трудового и налогового законодательства. Тем не менее снижать темпы муниципалитет не планирует.

Но есть и хорошие новости для работодателей. В связи с изменениями в законодательстве, которые вступили в силу с 1 января 2017 года, Федеральная налоговая служба осуществляет контроль и сбор платежей, поступающих как от организаций, так и от индивидуальных предпринимателей. В данной связи организации и предприниматели не обязаны производить постановку на учет в качестве работодателей непосредственно в Пенсионном фонде РФ.

– То есть постановки на учет в качестве налогоплательщика в Федеральной налоговой службе достаточно для последующего предоставления отчетности и уплаты сборов. Это упрощает постановку на учет, сокращает количество документов, подготавливаемых и направляемых в контролирующие органы, – разъяснил на заседании МВК заместитель начальника налоговой инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Краснодарскому краю Владимир Володин. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]