Диагноз: здоров!

Глава города Анатолий Пахомов провел Совет по здравоохранению, темой которого на этот раз стала профилактика заболеваний В феврале на территории Краснодарского края стартовало сразу несколько проектов, задача которых – привлечь внимание населения к своему здоровью. Так, во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями во всех поликлиниках и онкологических диспансерах были организованы "Недели мужского здоровья", которые продлятся до 17 февраля. Сразу после их окончания на профилактические осмотры в рамках "Недели женского здоровья" врачи приглашают женщин в возрасте 40 лет и старше.

Считается, что именно эта возрастная группа входит в категорию риска по онкологическим заболеваниям. Современные методы диагностики позволяют выявить рак на ранних стадиях, а это значит, что шанс излечиться от опасного заболевания увеличивается. Однако нужно помнить, только профилактические осмотры у специалистов дают возможность выявить онкологические заболевания на той стадии, когда они протекают скрыто и бессимптомно. Именно поэтому так важно следить за своим здоровьем и своевременно обращаться к врачу.В Сочи профилактике различных заболеваний всегда уделяется немало внимания. Как отметила на совещании начальник управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазарян, в 2016 году на курорте прошло более 70 профилактических акций с вовлеченностью более 12 тысяч человек.

Несмотря на достигнутые успехи в сфере здравоохранения, а их немало: это и оснащение современным оборудованием больниц и поликлиник, и приток высококвалифицированных кадров из различных регионов, и расширение спектра оказываемых медицинских услуг, глава города напомнил медикам, что показатель качественной работы – это отзывы пациентов:

– Для нас каждый житель, каждый ваш пациент – тот человек, ради которого работаем. Если каждый человек будет здоровее, значит мы достигли своей задачи, – подчеркнул Анатолий Пахомов.

Именно по этой причине уже в ближайшее время будет возобновлена работа по мониторингу медицинских учреждений. Подобная практика, опробованная ранее в Сочи, позволила выявить те больницы и поликлиники, персонал которых недостаточно клиентоориентирован. По результатам социологического опроса был составлен рейтинг учреждений и отстающие смогли со стороны увидеть, над какими недочетами им следует работать в первую очередь.

Добавим, что параллельно с неделями женского и мужского здоровья в Сочи, как и в других населенных пунктах края, проводятся "Недели детского здоровья". По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, около 14 процентов детей в регионе имеют хронические заболевания. Причем, практически все эти заболевания носят приобретенный ребенком в течение жизни характер. Это говорит об отсутствии у подрастающего поколения нормальной физической активности, о неправильных пищевых пристрастиях, которые закладываются уже в детском возрасте. Именно поэтому детскому здоровью было решено уделить особое внимание.

Идея акции состоит в том, чтобы рассказать школьникам о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний в интерактивной форме, то есть не в виде скучных лекций, а с помощью обучающих игр, семинаров, демонстрацией тематических видеоматериалов и даже практических занятий. При этом ребятам предлагают не только узнать о том, как предупредить развитие болезней, но и как оказать первую помощь.

"Недели детского здоровья" проходят по четырем основным направлениям. Младших школьников учат правильному уходу за полостью рта, ученикам среднего звена рассказывают о рациональном питании и опасности курения, а старшеклассников обучают оказанию первой помощи. Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]