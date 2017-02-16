IT-КОНСИЛИУМ

Интернет-технологии настолько прочно вошли в нашу жизнь, что многие из нас уже не представляют свою жизнь без смартфонов, возможности в любой момент (независимо от местоположения) войти во всемирную сеть, мгновенно связаться с человеком или, к примеру, оперативно получить электронную почту. Развитие информационных технологий затрагивает практические все сферы нашей жизни. И медицина – не исключение.

Всем известен термин "консилиум". И если раньше он предполагал общение врачей в одном медицинском учреждении, то сегодня может проходить одновременно в нескольких клиниках, благодаря чему качество оказания помощи пациентам повышается.

Такая форма медицинских консультаций, как телемедицина, в практику сочинской городской больницы №4 была внедрена в 2012 году в рамках программы модернизации здравоохранения. На данный момент, благодаря развитию телекоммуникационных технологий, специалисты больницы могут консультировать своих коллег из поликлиник и больниц города, а также получать консультации в краевых и федеральных медицинских центрах.

– Как правило, к телемедицинским консультациям мы прибегаем, когда необходимо обсудить сложный клинический случай, течение болезни у тяжелого пациента, которого, предположим, невозможно транспортировать, – рассказывает заместитель главного врача городской больницы №4 по хирургии Игорь Лукьянченко. – Важно, что проведение телемедицинских консультаций осуществляется с помощью выделенного канала, что позволяет говорить о защите персональных данных.

Связавшись со своими коллегами, доктора больницы передают им информацию о течении болезни, диагнозе, рентгеновские снимки, данные компьютерной томограммы, лабораторных исследований и так далее. В процессе обсуждения клинического случая принимается решение о тактике лечения и проведении в случае необходимости операции.

Современная форма консилиума позволяет экономить время как врачей, находящихся по разную сторону экрана, так и пациента, которому нет необходимости перемещаться между различными лечебными учреждениями города или выезжать на консультацию за пределы Сочи.

– Тема развития телемедицинских технологий была актуализирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ежегодном послании, – продолжает заместитель главного врача больницы, кандидат медицинских наук Станислав Пятаков. – Это позволяет повысить уровень оказания медицинской помощи как в федеральных клиниках, так и в лечебных учреждениях, удаленных от крупных центров. Несмотря на то, что наше лечебное учреждение обладает практически полным набором оборудования и имеет кадровый потенциал, которому под силу оказать квалифицированную помощь, в сложных случаях мы прибегаем к консультациям наших коллег из центральных клиник.

Телемедицинские консультации достаточно востребованная услуга. В неделю в городской больнице №4 проходит два-три подобных IT-консилиума. При этом в большинстве случаев специалисты консультируют своих коллег из других медицинских учреждений Большого Сочи. В случае поступления тяжело пострадавших для согласования тактики хирургического лечения проводятся телемедицинские консультации со специалистами крупнейших клиник России, как это было в 2016 году, когда сочинские врачи прибегали к помощи коллег Центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко и Института хирургии имени А.В.Вишневского.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]