СОЧИНЦЫ – НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА

В Анапе (поселок Сукко) завершились чемпионат и первенство Южного федерального округа по кикбоксингу в разделах "Фулл-контакт" и "Лоу-кик". Награды оспаривали более трехсот спортсменов из восьми регионов ЮФО, а также из Крыма, включая Севастополь.

Среди двенадцати представителей Краснодарского края в соревнованиях участвовали четыре воспитанника Бойцовского клуба братьев Тозлиян. Ребята учатся в Нижне-Шиловской сельской школе №29 Адлерского района и тренируются под руководством заслуженного мастера спорта России по кикбоксингу Руслана Тозлияна.

В течение четырех дней на ринге шли красочные, бескомпромиссные бои, в которых определялось, кому достанутся путевки на чемпионат и первенство страны.

Сочинцы выступили весьма достойно, вернувшись домой с медалями и дипломами. В разделе "Фулл-контакт" не было равных Андрею Косьянову. В разделе "Лоу-кик" высшую награду завоевал Михаил Игнатенко, выполнивший норматив кандидата в мастера спорта России. Теперь Андрей отправится на чемпионат страны в Москву, а Михаил – на первенство в Калининград. Соревнования там пройдут в апреле-мае.

Серебряным призером стал в Анапе Эрик Варваштян. На третью ступеньку пьедестала почета взошел Аик Кахриманян. Оба проявили мужество и стойкость, лишь немного уступив победителям.

Владимир ШИРОКОВ,

отличник физической культуры и спорта России. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]