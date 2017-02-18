Ему девяносто только формально – по паспорту. В повседневной жизни ветеран войны и педагогического труда Николай Яковлевич Куликов, не обращая внимания на возраст, все еще боец – занимается общественными делами, активно участвует в благоустройстве родного поселка Головинка и щедро делится своим богатым опытом с подрастающим поколением.

День, конечно, особый, но это не повод делать себе поблажку. Так заведено уже много лет – распорядок привычный: с раннего утра – на ногах, сначала легкий завтрак, затем – физическая разминка, – как минимум, три часа работы в огороде.

В доме многолюдно, есть повод. За большим праздничным столом собралась вся родня – дочь, зять, внуки, правнуки, зашли соседи, друзья. Поздравления звучат отовсюду, практически со всей страны: наперебой спешат засвидетельствовать свое уважение односельчане, коллеги по общественной работе, многочисленные ученики. И, тем самым, невольно напоминают о возрасте, о котором он думает, пожалуй, только раз в год – в день своего рождения, 10 февраля. Но в будни все иначе: дата в паспорте – лишь задокументированное свидетельство минувших лет. И это не повод жить одними воспоминаниями – в биографии есть еще немало чистых, ничем не заполненных страниц, многое еще нужно успеть сделать.

К родной школе, где в честь знаменательного события – 90-летия участника войны и ветерана педагогического труда Николая Яковлевича Куликова собралась общественность района, юбиляр подъехал за рулем автомобиля. Он в отличной физической форме: водительский стаж – почти семьдесят шесть лет. Навстречу почетному гостю с цветами высыпала шумная ватага веселых первоклашек, поздравлениями и аплодисментами встретили педагоги, односельчане, ученики разных лет.

В стенах Головинской "семьдесят восьмой" уроженец Кемеровской области Николай Куликов, еще в тридцатые годы прошлого века оказавшийся сначала в станице Ханская Адыгейской автономной области, а потом – в Сочи, непрерывно проработал почти пятьдесят лет. Простым учителем черчения и трудового обучения. В свое время вместе с друзьями-коллегами – среди них первый директор школы Сули Муратович Хлечас – он строил нынешнее здание образовательного учреждения, поэтому легко ориентируется на местности: справа от главного входа – кабинет директора, слева – лестница на второй этаж, прямо – его бывшие "владения": здесь когда-то располагались кабинет черчения и две рабочие мастерские.

– Николай Яковлевич – живая легенда не только этой школы, но и, безусловно, всей системы образования города Сочи, – убеждена председатель избирательной комиссии Лазаревского района Галина Польская.

Она знает юбиляра, как никто: молодым специалистом начинала свою почти 45-летнюю педагогическую деятельность именно в Головинке. Работала завучем, директором, позже стала заслуженным учителем Кубани, отличником народного просвещения РСФСР.

В начале 70-х школа, пожалуй, первая в городе стала инновационной: выпускники получали и трудовую специальность автослесаря, а по достижении совершеннолетия – и водительские права. В те годы подобного не было нигде! Инициатором, вдохновителем и активным реализатором этого важнейшего проекта был Николай Яковлевич. Он руководствовался простой логикой жизни: рабочую специальность, которая позволит прокормить себя и свою семью, должен иметь любой выпускник.

Благодаря Куликову в школе была построена застекленная теплица, появился большой приусадебный участок, где дети учились столь необходимым в жизни навыкам труда. В 80-х здесь эффективно функционировало школьное лесничество, ежегодно проводились массовые трудовые десанты.

– Николай Куликов – не только педагог с большой буквы, он труженик, человек, прошедший серьезную школу жизни, – считает глава администрации Лазаревского района Сергей Бражников, приехавший лично поздравить уважаемого ветерана. – Он пришел в педагогику, имея огромный трудовой опыт. Начинал механиком машинно-дорожной станции, позже, будучи начальником дорожного строительного отряда, прокладывал первые грунтовые автомобильные дороги в городской черте – Якорной Щели, Вардане и Лоо, а также в отдаленные села и аулы – Большой Кичмай, Верхнюю и Нижнюю Хобзу, Горное Лоо. В годы Великой Отечественной войны Николай Яковлевич в качестве инструктора обучал водителей, призванных на фронт, а в мирное время – готовил молодых шоферов для народного хозяйства. Его жизненный опыт и советы – бесценное подспорье в нашей работе по благоустройству района, в решении существующих проблем, и мы продолжаем прислушиваться к нему.

Став пенсионером, Почетный работник общего образования России, кавалер десятка наград, в том числе – медали "Народное признание педагогического труда" – Николай Куликов целиком погрузился в общественную деятельность: почти десять лет возглавлял ТОС родного поселка. Было это в сложное и безденежное время – в начале 90-х, но Николаю Яковлевичу и его команде единомышленников удалось сделать немало. Главное, чем они гордятся сегодня, – был дан старт газификации Головинки. Именно при Куликове местный совет общественного территориального самоуправления впервые был признан лучшим в городе.

В день юбилея уважаемого односельчанина в Головинке прошло торжественное собрание. Было много поздравлений – от руководства муниципалитета и районной администрации, депутатов, городского совета ветеранов, активистов "Адыгэ Хасэ" причерноморских адыгов-шапсугов, выпускников прошлых лет и нынешних учащихся школы, звучали искренние слова признательности за труд. В адрес ветерана поступили десятки телеграмм – от Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова, председателя Комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Вячеслава Никонова, заместителя губернатора Краснодарского края Николая Долуды и не только. В памятный для себя день Николай Яковлевич был отмечен почетной грамотой Полномочного представителя Президента России в ЦФО Александра Беглова, благодарностями председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, главы города Сочи Анатолия Пахомова.

Юбилейный вечер получился камерным, по-домашнему уютным. На глазах растроганного ветерана то и дело появлялись слезы, но они нисколько не тяготили его. Это были слезы счастья и гордости за коллег, с которыми бок о бок работал долгие годы, за благодарных воспитанников, достойных своего учителя, за большую и дружную семью. Вместе с супругой, Неллиной Васильевной, почти тридцать лет преподававшей математику в той же "семьдесят восьмой" (она ушла из жизни несколько лет назад), они основали славную педагогическую династию. С отраслью образования тесно связана дочь четы Куликовых – Валентина, а также ее дети, продолжившие крепкие семейные традиции. Валентина Николаевна Куликова, ныне – Иванова, – доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области образования и медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, дважды избиралась депутатом Государственной Думы РФ. Валентина Николаевна – ректор Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г.Разумовского, возглавляет Всероссийское педагогическое собрание. Работая в Москве и Санкт-Петербурге, она много помогала отцу в решении проблем Головинки, внесла весомый вклад в благоустройство и развитие города Сочи. Бескорыстно продолжает это делать и сейчас. Так с детства ее учили отец и мать, этому же – быть полезными людям, она учит своих детей и внуков. Наказ старших, как известно, – закон!

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]