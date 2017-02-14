ТВОРЦЫ "ЖИВОГО" СЛОВА

Участники первого районного Слета юных корреспондентов, прошедшего на минувшей неделе в Дагомысе, продемонстрировали не только свои знания и навыки в освоении непростой профессии журналиста, но и безграничные возможности, которая она дает для творческой самореализации

Им всего по 10-12 лет. Талантливые, любознательные, по-хорошему амбициозные, с собственным – зачастую разительно отличающимся от большинства – пытливым взглядом на окружающий мир. Тернистый путь в журналистику, с которой многие из них намерены связать свою жизнь, они начали с самых азов – создания школьных стенгазет, телерепортажей и радиопередач. Вопреки расхожему штампу, "акулами пера" себя не считают, но твердо уверены, что смогут сказать свое веское слово в профессии. Дело непростое, многому еще, конечно, придется научиться, но эти мальчишки и девчонки, окрыленные мечтой, трудностей, судя по всему, не боятся и настойчиво идут к поставленной цели.

Насколько профессия журналиста востребована среди современной молодежи, продемонстрировал слет юных корреспондентов, организованный Центром детского творчества "Дагомыс". Название конкурса символичное – "Живое перо", девиз – "Моя школа – моя Россия", участники – школьники 5-7 классов образовательных учреждений Лазаревского района.

– В первом по счету слете, прошедшем на базе СОШ №82, приняли участие семь команд, – рассказала заведующая социально-педагогическим отделом ЦДТ "Дагомыс" Лариса Клявина. – Уверены, следующий обязательно будет более массовым и представительным: мы в очередной раз убедились, что интерес к данной теме действительно очень высокий. Цель конкурса – содействие творческой самореализации детей и подростков, создание в школах собственных пресс-центров, активное вовлечение учащихся в творческую работу. Несмотря на разный уровень заинтересованности и подготовки школьников, в целом "Живое перо" 2017 года прошло на хорошем уровне, впредь мы будем расширять не только географию участников, но и программу слета.

Помимо выполнения домашнего задания, командам пришлось пройти весьма непростые интеллектуальные и творческие испытания: написать предложенную новость одной строкой и заметку под рубрикой "газетная утка", взять импровизированное интервью и представить стенную газету, посвященную родной школе. В общем, полет фантазии был неограниченным.

Лучше остальных с заданиями справились юные корреспонденты школы №88 села Верхняя Беранда под руководством учителя русского языка и литературы Нафсет Славнецкой – Алика Саркисова, Анастасия Алексанян, Татьяна Бегян, Марина Петросян, Валерия Данелян и Виталина Кочконян. В тройку лучших вошли также команды СОШ №87 села Горное Лоо (руководитель – И.Котова-Беселова) и СОШ №86 поселка Уч-Дере (руководитель – З.Буханова).

– Конечно, пришлось изрядно поволноваться, – призналась после церемонии награждения Нафсет Славнецкая. – Это наш первый опыт участия в подобного рода слетах, мы были одной из семи школ-участниц, каждый из наших друзей-соперников, естественно, тоже хотел победить. Было очень непросто как с домашним заданием – дети должны были написать эссе о сочинцах Героях Советского Союза, – так и с предложенными испытаниями, ставшими для нас полной неожиданностью, например, взять интервью у незнакомого человека в зале. Главное – мы были единой, дружной командой, поэтому и добились успеха.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]