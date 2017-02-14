МАЭСТРО ВЕЛИКОЙ ИГРЫ

Первая российская чемпионка Уимблдона Мария Шарапова, как и первый космонавт Юрий Гагарин, брала первые уроки тенниса у сочинского тренера Юрия Юдкина Юрию Васильевичу Юдкину – великому наставнику и прекрасному человеку – в минувшем году исполнилось бы 80 лет. А началась его трудовая биография 6 августа 1960 года, когда он, 23-летний, с отличием окончивший Московский государственный ордена Ленина центральный институт физической культуры, приступил к тренерской деятельности в Сочи, где родился и вырос, где еще в школьные годы стал победителем первенства России по теннису.

Заниматься с детьми он начал на корте санатория имени Орджоникидзе. По соседству находился открытый плавательный бассейн. Как-то раз сюда в окружении сопровождающих пришел поплавать первый космонавт Земли Юрий Гагарин, отдыхавший в санатории имени Фабрициуса. Пришел и… увлекся не плаванием, а теннисом, который увидел впервые. Юрий Васильевич рассказал знаменитому тёзке об этой игре, дал несколько простеньких уроков. Вскоре по инициативе Юрия Гагарина теннисные корты появились в Звёздном городке, где жили космонавты, а сам Юрий Алексеевич стал, можно сказать, асом этой игры.

Свыше полувека тренировал детвору Юрий Юдкин. Каждый день и утром, и вечером его можно было видеть в неизменной широкополой соломенной шляпе на кортах Ривьерского парка. Малышня к нему так и липла, и маэстро тенниса брал под покровительство любого новичка. Так вот в 1993 году начала у него заниматься малюсенькая девчушка Маша Шарапова, имя которой позже прогремело на весь спортивный мир.

Три года Юрий Юдкин обучал девочку азам тенниса, как говорится, ставил ей игру. Уже тогда Машу называли "маленький мастер" – за целеустремленность и сосредоточенность. А Юрий Васильевич сказал так: "Когда она берет ракетку и выходит на корт, в ней просыпается волчица". В семилетнем возрасте Маша со своим отцом, большим любителем тенниса, попала на Кубок Кремля, который, как известно, проходит в Москве. По существу, случайно ее увидела там в игре выдающаяся теннисистка Мартина Навратилова. И выделила среди двухсот начинающих теннисисток. А также порекомендовала отправиться повышать теннисное образование в США, в академию Нико Боллитьери. Что, несмотря на всевозможные трудности, и было сделано. За игрой Маши смотрел сам руководитель академии. И удивлялся ее необыкновенным способностям. А потом сказал: "Берем эту девочку на полный пансион. Пусть играет в теннис, сколько хочет и с кем хочет".

Порядки в академии были более чем строгие. Родителям разрешалось навещать детей лишь раз в неделю. Наблюдать же за тренировками своих чад могли только те папы и мамы, которые имели диплом тренера. Так что путь на корты инженеру Шарапову, который привез дочку во Флориду, был заказан. Но он поступил в институт физкультуры и заочно его окончил. Это открыло ему двери теннисной академии. Став, по существу, менеджером Марии, Юрий Шарапов делал все возможное, чтобы с дочкой работали лучшие специалисты. Такие как ее первый и самый любимый наставник Юрий Васильевич Юдкин.

Все его воспитанники (а он подготовил несколько десятков мастеров спорта) отличались филигранной техникой, современным тактическим мышлением, хорошей атлетической подготовкой, завидным спортивным самолюбием, необычайным чувством патриотизма. Юрий Васильевич как никто другой умел увлечь теннисом и взрослых, и детей.

– Машин папа, – вспоминал Юдкин, – относится к числу фанатиков-любителей, которые все свободное время проводят на кортах. Он приходил всегда с четырехлетней Машей. Пока отец играл, она сидела и скучала. Подружек нет, кругом взрослые. Однажды я увидел, как Маша взяла вторую папину ракетку и подтащила ее к стене, где отрабатывали технику новички. Смотрю, берет ракетку двумя ручками и пытается бить мячом о стенку. Говорю Юрию: "Давай я с Машей позанимаюсь". Он удивленно посмотрел на меня. Мол, как можно с таким маленьким ребенком заниматься? Однако решили попробовать. Что меня поразило сразу: в четыре с половиной года она была ребенком, здорово развитым умственно. Впитывала все, что я ей говорил и показывал. С ней было очень легко работать. Все схватывала на лету. Осваивала те удары, на которые и не все взрослые способны. В семь лет уже умела выполнять крученую подачу.

Пожалуй, ни одна наша теннисистка не собирает такой прессы, как Шарапова, ставшая первой из российских теннисисток чемпионкой мира. Некоторые из западных журналистов сравнивали ее с другой выпускницей теннисной академии Нико Боллитьери – Анной Курниковой, что чемпионке Уимблдона не очень-то нравилось. Отвечая на вопрос корреспондента английской газеты "Санди Телеграф", Мария заявила: "Я не "новая" кто-то. Не новая Курникова. Я – Мария Шарапова".

…Увы, истекло время великого энтузиаста большой ракетки Юрия Юдкина. Незадолго до кончины он вернулся из Москвы с огромным кубком. Всероссийская федерация тенниса признала его лучшим детским тренером страны. А теперь в Сочи регулярно проводится открытый городской теннисный турнир, посвященный памяти неповторимого маэстро.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]