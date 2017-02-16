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СОЧИНЦЫ – НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА

СОЧИНЦЫ – НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА
Четверг, 16 Февраль, 2017 - 16:59

В Анапе (поселок Сукко) завершились чемпионат и первенство Южного федерального округа по кикбоксингу в разделах "Фулл-контакт" и "Лоу-кик". Награды оспаривали более трехсот спортсменов из восьми регионов ЮФО, а также из Крыма, включая Севастополь.
Среди двенадцати представителей Краснодарского края в соревнованиях участвовали четыре воспитанника Бойцовского клуба братьев Тозлиян. Ребята учатся в Нижне-Шиловской сельской школе №29 Адлерского района и тренируются под руководством заслуженного мастера спорта России по кикбоксингу Руслана Тозлияна.
В течение четырех дней на ринге шли красочные, бескомпромиссные бои, в которых определялось, кому достанутся путевки на чемпионат и первенство страны.
Сочинцы выступили весьма достойно, вернувшись домой с медалями и дипломами. В разделе "Фулл-контакт" не было равных Андрею Косьянову. В разделе "Лоу-кик" высшую награду завоевал Михаил Игнатенко, выполнивший норматив кандидата в мастера спорта России. Теперь Андрей отправится на чемпионат страны в Москву, а Михаил – на первенство в Калининград. Соревнования там пройдут в апреле-мае.
Серебряным призером стал в Анапе Эрик Варваштян. На третью ступеньку пьедестала почета взошел Аик Кахриманян. Оба проявили мужество и стойкость, лишь немного уступив победителям.
Владимир ШИРОКОВ, отличник физической
культуры и спорта России.

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