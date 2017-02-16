ГЛАЗА ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Когда звучит голос оперативного дежурного: "На объект транспортной инфраструктуры – нештатная ситуация!", когда мы видим мчащиеся по автотрассам оперативные автомобили со световыми или звуковыми сиренами это означает, что операторы постов "Технических средств охраны” или ТСО сообщили об обнаружении на охраняемых участках инфраструктуры ДТП, незаконное проникновение человека в охраняемую зону, неизвестный предмет в пешеходном переходе или на автомагистрали, несанкционированную остановку транспорта на участке скоростной автотрассы, возгорание и т.д.

Ситуации различны и разнообразны, а обнаруживают их “глаза” транспортной безопасности – системы видеонаблюдения, расположенные на всех стратегически важных мостах, тоннелях, участках автодорог, границах морского порта, зонах безопасности аэропорта города.

Сбор информации, поступающей из камер видеоконтроля, проводят операторы постов ТСО. Это они ведут непрерывный мониторинг, направляя "глаз" видеокамеры на различные участки охраняемой территории, обнаруживают неполадки и подозрительные ситуации, моментально сообщают по команде, регистрируют время обнаружения и доклада, направляют группы быстрого реагирования к местам происшествий, получают от них информацию и передают уточнённые сведения оперативным дежурным, которые докладывают руководству или сообщают оперативным дежурным силовых структур в местах расположения охраняемых объектов, а последние уже принимают меры к ликвидации происшествий, направляя оперативные группы к местам их начала или развития.

Операторы действуют по инструкциям, которые определяют систему их круглосуточной работы. Их внимание двадцать четыре часа в сутки сконцентрировано на экранах бесчисленного множества мониторов.

В Сочинском отряде ведомственной охраны Минтранса России – несколько десятков таких постов. В большинстве своём там работают девушки и женщины, которые с присущей им интуицией постоянно контролируют ситуацию и состояние безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Большого Сочи.

Спасибо им за добросовестный труд!

В. Слободенюк, ведущий специалист по связям с общественностью. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]