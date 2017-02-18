К ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ГОТОВЫ

В Сочи прошли тактико-специальные учения по ликвидации пожара в многоэтажном здании. Согласно замыслу, в одном из корпусов санаторно-оздоровительного комплекса "Спутник" произошло возгорание. В результате условного пожара требовалась эвакуация постояльцев санатория, а также пострадавших, находившихся в номере, где произошло воспламенение.

Все экстренные службы города моментально были приведены в боевую готовность и сразу же выехали на место происшествия. Пожарные расчеты приступили к тушению "пожара" и эвакуации из гостиничного номера пострадавших, которые затем были переданы бригадам "скорой помощи".

Для оказания психологической помощи легко пострадавшим на территории СОК "Спутник" был организован мобильный пункт, в котором к своей работе приступили психологи. Далее постояльцы, которым требовалась медицинская помощь, были доставлены в больницы Сочи.

В учениях были задействованы специалисты сочинской "скорой", территориального центра Медицины катастроф Краснодарского края, спасательные подразделения МЧС России, администрация города Сочи и другие оперативные службы.

Федеральные наблюдатели отметили высокий уровень организации учений, признав, что городские экстренные службы и медицинские организации Сочи и Краснодарского края готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Добавим, что регулярная отработка навыков оказания помощи при ЧС важна как для персонала экстренных служб города, так и здравоохранения Сочи. Особенно это актуально в преддверии крупных международных мероприятий, к которым готовится наш город.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]