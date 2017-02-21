МОЛОДОСТЬ НЕ УСТУПИЛА ОПЫТУ

Вчера в сочинской школе №2 в рамках военно-патриотического месячника состоялись традиционные спортивные состязания. Противниками учащихся 10-11 классов стала команда моряков-пограничников береговой охраны.

Подобное мероприятие проходит в школе ежегодно уже не одно десятилетие. Посостязаться с опытными военными и спортсменами в беге, сборке и разборке автомата, гиревом спорте и многом другом считают честью ученики второй сочинской школы. Это не случайно – школа издавна славится своими спортивными успехами, а ее выпускники являются олимпийскими и мировыми чемпионами.

– Готовим ребят преодолевать все трудности. Мы сами прошли армию и настраиваем их на то, что служба будет нелегкой, поэтому надо готовить себя физически ко всем экстремальным ситуациям и выполнять все виды упражнений, которые необходимы для службы в армии, – рассказал преподаватель физической культуры СОШ №2 Владимир Хайхян.

Такой спортивный праздник стал традиционным. Вот уже более 10 лет дивизион пограничных кораблей сотрудничает со школой. Моряки с удовольствием принимают участие в состязаниях и выкладываются на все сто. Среди них даже есть выпускники родной школы, которые, будучи учениками, сами принимали участие в соревнованиях. Теперь померяться силой они могут уже с подрастающим поколением.

– Для наших ребят это является стимулом посоревноваться с младшими коллегами. Понятно, что у нас немного один уровень физической подготовки, у них другой. Есть стремление победить, но бывает, что и проигрываем – школьники здесь хорошо подготовлены. Но главное, конечно, участие и дружба, – отметил заместитель командира дивизиона пограничных кораблей службы в городе Сочи ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю Олег Воронин.

В результате упорной борьбы, в ходе которой первенство не раз переходило то к одной, то к другой команде, победу одержала сборная школы.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]